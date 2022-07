Tras semanas de especulaciones sobre su vida amorosa, ‘La Segura’ acudió a sus redes sociales para compartir algunos de sus trucos en las relaciones.



Desde hace un tiempo se ha vinculado a la creadora de contenido con el chef uruguayo Ignacio Baladán. Días atrás publicó unas fotos de los dos en un paseo romántico en Perú.



Siga leyendo: Carolina Cruz asistió acompañada al concierto Wisin y Yandel).

Ahora quiso difundir su conocimiento sobre los noviazgos a distancia con sus seguidores. En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, le pidieron consejos sobre relaciones, problemas personales y amor.



Según ‘La Segura’ la clave es mantener la comunicación con la pareja todo el tiempo, incluido hacer videollamadas.



“Sí debe haber mucha comunicación, estar en contacto, llamadas y demasiado respeto” indicó.



La influenciadora, que tiene más de siete millones de seguidores en redes sociales, aseguró que eso es lo que piensa en este momento. Sin embargo, solo el tiempo dirá si tuvo razón.



“Hasta ahora yo digo que sí puede funcionar, no sé si a través de los meses y años la distancia pegue demasiado y muchas otras cosas más, pero tiene sus tiempos, sus espacios, les dedican tiempo a sus trabajos, sus proyectos, cuando se ven ya se extrañan” expresó.



(Le recomendamos: Lina Tejeiro sorprendió bailando 'twerking' en una fiesta de cumpleaños).

La relación con Ignacio Baladán

Ni la colombiana ni el uruguayo han confirmado oficialmente un noviazgo entre los dos. Sin embargo en redes sociales se han mostrado muy cercanos.



Hace unos días, Natalia Segura respondió ante la insistencia de sus seguidores si tenía nuevo novio. La creadora de contenido explicó que prefiere darle tiempo al romance antes de hacerlo público.



“Ni brutos que fueran. Denle tiempo al tiempo, hay ciertas cosas que no se dicen pero se ven. Es que a la gente, ¿Quién la entiende? Si uno no muestra nada o no dice nada entonces 'estúpida, ni que no supiéramos...' y hay otras personas que si ya uno cuenta entonces (dicen) que van a durar dos meses”



‘La Segura’ también aclaró que se encuentra feliz y que está esperando que la relación tome rumbo por sí sola, sin ponerle más presiones.

Más noticias

‘La Liendra’ y Dani Duke sufrieron accidente en un Uber

La dedicatoria de Jessica Cediel a su 'nuevo amor'

Jennifer López: estas han sido sus parejas sentimentales más conocidas

Kevin Bury, de ‘La Reina del Flow’, confesó que recibió propuesta indecente

¿Bad Bunny jugaría tenis contra la medallista olímpica Mónica Puig?

Tendencias EL TIEMPO