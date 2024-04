'La segura' contó difícil momento con su papá: 'Decía que ojalá quedara cuadripléjica'

En medio de la dinámica 'Línea de la vida' en 'La casa de los famosos', Natalia Segura contó cómo fue el ataque en el que recibió varios impactos de bala que redujeron la movilidad de su cuerpo y las palabras que le dijo su papá.

'La segura' comenzó recordando que sus padres se separaron cuando ella tenía nueve años y que siempre contó con el apoyo de su madre: "Desde que estaba chiquita, mi madre siempre me miraba, cuando estaba en las presentaciones del colegio, y me decía ‘siempre juntas, hija, estoy orgullosa de ti’".

Posteriormente, la influencer contó que la relación con su papá comenzó a ser muy distante desde ese momento y que "en muchas áreas de mi vida me hizo falta un papá, él era como mi héroe, hasta que después se convirtió en el villano de mi vida".

La influencer recordó el episodio de 2013 cuando, a sus 18 años, estaba recogiendo su carro con un compañero de trabajo y recibió varios impactos de bala, según ha contado en sus redes sociales, tuvo que pasar por dos cirugías de tórax, pero los médicos le dijeron que no volvería a caminar.

"Cambió completamente mi vida. Quedé sin la movilidad de mis piernas por completo… Mi vida se derrumbó por completo, lo primero que le dije a Dios fue que si no me regresaba la movilidad de mis piernas acabaría con mi vida", dijo.

La Segura abrió su corazón y reveló los momentos más duros de su vida, entre estos, la ausencia de su padre.

Luego de contar esto, la entrevistadora le preguntó: "¿crees que ya perdonaste a tu papá? y la influencer dijo: "Lo amo, porque es mi papá. Pero creo que hasta el sol de hoy no he podido perdonarle que me haya dicho que ojalá quedara cuadripléjica ¿cómo le dice un padre eso a su hija?", pronunció entre lágrimas.

La Segura también agradeció que, pese a aquel momento difícil, conoció a uno de los hombres "más maravillosos", con el que sostiene un sólido noviazgo. Se trata del chef uruguayo Ignacio Baladán, quien le enseñó a la caleña a "amarse tal como es".

