'La Segura' confirmó su noviazgo con el productor Sebastián Sánchez

La famosa influenciadora colombiana ‘La Segura’, compartió en su cuenta de Instagram una serie de contenidos junto con quien sería su nuevo novio.



Se trata del productor musical paisa Sebastián Sánchez, con quien publicó un video en sus historias en el que se grabó dándole un beso, así como un 'boomerang' cogidos de manos.



Desde comienzos de abril se venía rumorando sobre la posible nueva relación de la creadora de contenidos.



Ante los rumores, 'La Segura', quien hace unas semanas tuvo un enfrentamiento en un local de Philipp Plein, ubicado en el Centro Comercial Sawgrass Mills en Miami (Estados Unidos), se pronunció publicando una foto en la que aparece dándole la mano a Sánchez, quien fue identificado gracias a uno de sus característicos tatuajes.



“No estoy ocultando nada, solo déjenme vivir y ¿luego hablamos del tema sí? Los amo, gracias por tantas personas hermosas que me envían mensajes hermosos”, escribió en un ‘boomerang’ que también fue publicado por el productor en sus historias de Instagram.



De acuerdo a lo que difundió el programa de chismes ‘Lo sé todo’, la influenciadora, quien recientemente reveló que estará en la segunda temporada de la serie de Netflix ‘Chichipatios’, y el productor, estaban hace una semana disfrutando en pareja en uno de los parques temáticos de Orlando, Florida, Estados Unidos.



A pesar de los rumores y distintos videos que ha hecho ‘La Segura’, sus seguidores continúan a la espera de un pronunciamiento oficial al respecto, ya que ninguno tiene 100% claro cuál es su situación sentimental actual.



