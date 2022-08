¡Es oficial! Tras una romántica pedida de mano, La Segura e Ignacio Baladan son pareja. Los creadores de contenido publicaron un video en sus redes sociales y compartieron con sus seguidores el emotivo momento.

La Segura, desde hace un tiempo, estaba llamando la atención de los internautas con los mensajes que dejaba en sus historias de Instagram. De hecho, varios de sus admiradores empezaron a creer que la creadora digital se había comprometido con el uruguayo.



“Familia, tengo un anuncio importante para mí”, escribió y mostró una foto de un anillo con el nombre del chef.

Los rumores de una posible boda se hacían más y más fuertes. Sin embargo, este miércoles 3 de agosto, tanto la influenciadora como el pastelero compartieron en sus redes sociales lo que realmente había pasado.

La Segura deja de estar soltera. Foto: Instagram: @la_segura

Ignacio y La Segura lloran: así le pidió que fuera su novia

Según se logra ver en el video, Ignacio estaba hablando con el también creador de contenido, Marko. En una dinámica, Makro le dice al chef que puede hacer una última llamada.



El modelo tomó el celular y llamó a La Segura, quien se encontraba en el mismo establecimiento.

“Yo me siento un idiota muy feliz porque no he encontrado el momento o la fuerza para decirte a ti”, dijo mientras los asistentes sacaban unos carteles con la pregunta: ¿Quieres ser mi novia?



El hombre se acercó a la joven y le dio un anillo como sello de su amor: “Te quiero dar un detalle para que cuando no estemos cerca, puedas verlo y sentirme más cerca”.

De acuerdo a la descripción con la que acompañó el video, los creadores de contenido se habrían conocido hace 3 meses y medio cuando realizaron juntos un video.



Además, escribió: “¡En la propuesta más hermosa y perfecta que pudiste hacer! Ahora soy la Novia más feliz del mundo contigo, mi uruguayo de corazón bonito. Llegaste a mi vida para ayudarme a renacer. Deseo que todos tengan un amor bonito como el que tú y yo estamos viviendo”.



Por último, le agradeció a Marko por estar presente en el encuentro que describió como “mágico e indiscutiblemente especial”.

