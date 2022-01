“Es uno de los videos más difíciles que he hecho en todos estos años”, dijo al inicio de su relato la ‘influencer’ Natalia Segura, conocida como ‘La Segura’, para anunciarle a sus casi ocho millones de seguidores de Instagram que debía alejarse de la red “para estar mejor”.



La creadora de contenido digital, mayormente enfocado en maquillaje y humor, ha atravesado momentos complejos luego de presentar un trauma raquimedular, como secuela de unos impactos de bala, y someterse a cirugías para eliminar los biopolímeros de su cuerpo.

Las secuelas de un ataque y la presencia de biopolímeros

“Como a los 20 días de sentir este dolor tan horrible, le dije a mi mamá: ‘No aguanto más’”, contó Segura.



Los malestares iniciaron hace algunos meses y la obligaron a acudir a distintos especialistas con tal de conocer cuál era la causa. Según su testimonio, los profesionales de la salud relacionaron su caso con un incidente pasado.



“Mi diagnóstico inicial era que tenía una inflamación en la médula, en mi columna, por secuelas de lo que me pasó hace ocho años”.



Vale recordar que la mujer recibió impactos de balas que le afectaron un brazo, un seno y la columna vertebral en medio de un ataque. En principio, describió los dolores como si “las piernas y la columna se estuvieran quemando”.

Sin embargo, los médicos también vincularon sus padecimientos con la presencia de biopolímeros, pues ella había ingresado al quirófano para practicarse una cirugía estética en sus glúteos.



“En mi resonancia de biopolímeros decía claramente que tenía el 30 por ciento de mi glúteo mayor comprometido. En mi resonancia de columna aparece que hay alojamiento de esta sustancia extraña”.



Cirugía con urgencia

La ‘influencer’ hizo un llamado a especialistas o cirujanos que puedan operarla para retirar los biopolímeros. Está convencida de que ese es el detonante de los dolores y no una inflamación medular, como se pensaba.



“De alguna manera me tendré que operar y sacar esta sustancia extraña. Le pido perdón a Dios y le digo a todos que no se pongan. Ustedes no saben lo que duele”.



Natalia asistió a un especialista en la ciudad de Cali, quien, según ella, le dijo que tenía un problema muscular. Por tanto, su diagnóstico sería más complejo de lo que inicialmente se creyó.



“He estado en terapias casi tres meses y sigo en el mismo punto. Los dolores son aterradores. No me dejan hacer nada, no puedo estar sentada ni parada”.

Adiós a las redes

La caleña, de 29 años, hará una pausa de sus redes sociales.



En medio de lágrimas, afirmó que debe concentrarse en sus temas personales porque ha tenido episodios de ansiedad tras notar que no puede desenvolverse de la mejor manera en sus actividades.



“Creo que es lo más sano para mí. Ustedes me han acompañado en este camino y saben toda la pasión y amor que tengo por mi trabajo. Pero debo hacer una pausa. Necesito pensar qué voy a hacer”.



Asimismo, aprovechó para agradecer todos los mensajes de sus seguidores, pues la alientan a tener fuerza en sus siguientes pasos: visitará a otros especialistas para discutir una eventual cirugía con el fin de retirar los biopolímeros.

“Si no me opero, puedo seguir alargando este sufrimiento de dolores aterradores, perder más tiempo y esperando una mejoría que quizás no va a llegar. Si me operan, pueden de verdad ayudarme a aliviar este dolor”.



De acuerdo con el metraje, de casi 20 minutos que compartió en sus redes, estará informándoles a todos cómo transcurre su vida en las siguientes semanas. Eso sí, les advirtió a sus seguidores que no acudan a los biopolímeros con fines estéticos.



“Le doy ese tiempo de confianza a Dios, de saber que sus tiempos son perfectos. Siempre va a ser lo mejor para mí, los amo mucho”, concluyó.



La prohibición de biopolímeros

Los biopolímeros son una serie de sustancias inyectables que, como contó este diario, algunas veces no resultan aptas para el cuerpo humano y afectan diferentes tejidos, órganos y sistema. Con ellos se busca cambiar la apariencia personal.



En el Congreso se tramita un proyecto de ley para prohibir la sustancia en el país con fines estéticos ante las afectaciones de salud y emocionales que ha provocado en varias mujeres y hombres.



El proyecto, además, crea dos agravantes a los delitos ya existentes de lesiones personales y homicidio cuando estos sean consecuencia de aplicación de sustancias no autorizadas.



No obstante, como registró EL TIEMPO, el Consejo de Política Criminal emitió un concepto negativo a finales de 2021 sobre la iniciativa, pues “crea una “pena desproporcionadamente alta para la conducta punible, superando la prohibición de exceso y afectando el derecho a la igualdad en relación con los demás agravantes de este tipo penal”.



Por ahora, deberá surtir discusión en el Legislativo.

