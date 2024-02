¿Se lo imagina? La segunda sorpresa que esconden los huevos Kinder: ni ellos lo sabían

Uno de los productos más emblemáticos de Ferrero es Kinder Sorpresa, popularmente conocido como huevo Kinder. Este dulce consiste en una esfera de chocolate que, por dentro, trae una cápsula de plástico anaranjado que contiene un juguete, muñeco o figura pequeña. Sin embargo, el locutor y cineasta Héctor Melgares publicó un video en TikTok en el cual habla sobre una supuesta segunda sorpresa. Le contamos cuál es.

“Se pueden hacer más cosas con los huevos Kinder”, asegura el ‘tiktoker’. Vestido con una camiseta de la selección Colombia, el español procede a hablar sobre un secreto que, según él, nadie más conoce.

Después de disfrutar del chocolate de leche y la capa de chocolate blanco al interior del huevo Kinder, usted se podrá encontrar con una pequeña cápsula de plástico que contiene una sorpresa.

La emoción no acaba allí. Para el truco de Melgares, es necesario vaciar la esfera del juguete, abrirla y tirar de una de las dos partes del plástico hacia arriba. Después, corte la tira para que una de las mitades tenga una abertura en toda la mitad.

“Vamos a necesitar un segundo huevo Kinder para hacer el truco sorpresa”, explica el español. Usted tendrá que repetir el proceso para obtener dos plásticos con un hueco en la mitad. El siguiente paso es ubicar las mitades en una superficie plana a pocos centímetros de distancia.

El resultado del experimento es un soporte para celular. “Lo podemos usar en horizontal y, por supuesto, en vertical. ¡Sí!”, explica el español con mucho entusiasmo sobre la versatilidad de su invento.

Los internautas no dudaron en aplaudir su ingenio y creatividad. “Lo voy a poner para mi coche como soporte”, “Kinder modo: esa no me la sabía ni yo”, “Gracias por el truco”, “Gracias, pensé que iba a ser una tontería y resulta que lo necesito”, y “¿Loco o visionario?”, comentan los usuarios.

La invención Melgares es un ejemplo de supra reciclaje, más conocido en inglés como ‘upcycling’. Esta alternativa de sostenibilidad se ha apoderado de las redes sociales para disminuir el desperdicio de materiales.

“Es el acto de tomar algo que ya no se usa y darle una segunda vida y una nueva función. De este modo, el producto acabado suele resultar más práctico y valioso”, así lo define ‘Upcycle That’ un portal de ideas e inspiración sobre el tema.

El video sobre este fácil truco cuenta con más de 67,000 reproducciones, 4,552 ‘me gusta’ y lo han guardado más de 1,308 cuentas de TikTok. Ahora, muchas más personas podrán darle un segundo uso a la cápsula que suele ir directamente a la basura.

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO