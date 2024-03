La secuestró su niñera siendo bebé: 51 años después se reencontró con su familia

En 1971, Alta Alpantenco, una madre de Texas, Estados Unidos, necesitaba con urgencia una niñera, pues ella era madre soltera y necesita que alguien estuviera con sus hijos mientras trabajaba como mesera. Después de publicar un anuncio en el periódico local, una mujer que se identificó como Ruth Johnson se vio interesada en el puesto.



Esta mujer llamó Alta Alpantenco e insistió en que era la adecuada para el trabajo. Sin embargo, la madre nunca se imaginó que esa persona secuestraría y vendería a su bebé de 22 meses llamada Melissa.

"Ella dijo, ya sabes, realmente amo a los niños y tengo este enorme patio trasero y a los niños les encanta jugar allí, y yo estaba desesperada, necesitaba una niñera porque me mantenía sola", le comentó Alta Alpantenco a 'Fox4' en 2019.



La última vez que vieron a Melissa fue en agosto de 1971, aunque la madre reportó el secuestro de su bebé, nunca la encontraron. Las próximas cinco décadas serían de agonía para la familia y siempre tuvieron la esperanza de encontrar a Melissa.



"Mi mamá hizo lo mejor que pudo con los recursos limitados que tenía. No podía arriesgarse a que la despidieran. Entonces confió en la persona que dijo que cuidaría de su hijo", dijo Sharon Highsmith, la hermana de Melissa, al medio 'Daily Mail'.



Asimismo, agregó: 'Durante 50 años, mi mamá ha vivido con la culpa de perder a Melissa. También ha vivido con acusaciones comunitarias y a nivel nacional de que lastimó o mató a su propio bebé".

Mientras su familia pasó décadas buscándola, Melissa, cuyo nombre fue cambiado a Melanie, no tuvo una vida nada fácil. Según el mismo medio, ella tuvo que vivir grandes dificultades y horrores por parte de su “madre” y su padrastro.



"Pensé que ella era mi verdadera mamá, pero pensé que se arrepentía de tenerme. No había cercanía… no había amor. Toda mi vida me dijo que tenía daño cerebral y retraso mental", comentó



Asimismo, agregó: "Mi papá fue muy abusivo con nosotros. Mi hermano pequeño terminó mudándose con mi abuela y luego quedamos solo mi padrastro y yo. Mi madre abusaba emocionalmente y mi padrastro abusaba sexualmente".

En 1971, una familia de Texas puso un anuncio buscando niñera.



Nunca imaginaron lo que ocurriría después.



A los 15 años decidió escaparse de la casa. El medio 'The Washington Post' informó durante estos años ella fue arrestada al menos cuatro veces y acusada de delitos menores relacionados con la prostitución.



Cuando tenía 19 años, ella ya era madre de tres hijos, dos niños y una niña, pero dijo que las autoridades se los quitaron y los dieron en adopción. Después de eso le ligaron las trompas y ya no pudo tener hijos.

La vida de Melissa dio un giro inesperado

Años de búsqueda por parte de la familia no arrojaron ninguna pista sobre su paradero, hasta que unas muestras de ADN enviadas a una compañía dedicada a la genealogía produjeron una coincidencia con su familia biológica.



El avance en el caso se produjo cuando una prueba de ADN en el sitio web 23AndMe conectó a los hijos de Highsmith con su familia biológica, con la ayuda de un genealogista aficionado.



"Nuestro hallazgo de Melissa se debió únicamente al ADN", escribió la familia en una publicación de Facebook. "No por la participación de la policía o el FBI, la participación de podcasts o incluso las propias investigaciones o especulaciones privadas de nuestra familia".

En 2022, se dio a conocer un emotivo clip en el que Melissa estaba abrazando a sus padres por primera vez en más de 50 años.



Durante este tiempo la familia ha estado recuperando el tiempo perdido y conociéndose. Además, Melissa planea renovar sus votos matrimoniales con su esposo actual para que su padre biológico pueda acompañarla al altar.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

