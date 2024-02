Salud: lo que hay que cuidar para vivir más liviano y en paz

En un mundo cada vez más consciente de la importancia del bienestar integral, la espiritualidad emerge como un componente esencial para vivir en armonía y paz.

(Lea también: Descendieron hasta el punto más profundo del océano y lo que hallaron los horrorizó).

Este viaje personal hacia el interior del alma se perfila no solo como una aventura de autoconocimiento sino también como un encuentro profundo con un Poder Superior.

La espiritualidad, vista por algunos como un tercer pilar de la salud, junto a la física y la mental, ofrece una perspectiva holística del bienestar, a pesar de que su relevancia sea aún debatida o ignorada por otros.



(Lea más: Tendinitis en niños: causas y recomendaciones para tratar este tipo de lesiones).



Adela Comoretto, astróloga y terapeuta holística, describe la espiritualidad como la capacidad de observar a nosotros mismos y al mundo como una entidad unificada, donde la conexión con algo más grande —llámese Energía, Dios, Universo, o cualquier otro nombre culturalmente asignado— es fundamental.

Facebook Twitter Linkedin

La respiración consciente es beneficiosa para regular el estrés. Foto: iStock

Esta visión implica un estilo de vida y creencias que facilitan la exploración interna, con prácticas variadas como la participación en comunidades religiosas, terapia, lectura de textos sagrados, meditación y el involucramiento en causas sociales, entre otras.

La concientización sobre la importancia de cuidar el espíritu ha llevado al desarrollo del concepto de "higiene o rejuvenecimiento espiritual", destacando la necesidad de atender al ser energético interno.



(Más: Alzheimer: ¿pueden los niños padecer de esta enfermedad?).



Agustina Cabello, especialista en Tarot y Espiritualidad libre y evolutiva, argumenta que la salud espiritual puede ser incluso más crucial que la física o mental para algunas personas, subrayando que el espíritu es la base de nuestro ser, de donde se derivan nuestras condiciones emocionales y corporales.

La interconexión de la salud espiritual con el bienestar físico y emocional



La relación entre la espiritualidad y la salud física se ha vuelto más evidente con el tiempo.



(Siga: La señal que da el cuerpo cuando el hígado está enfermo: ¿cómo reconocerla?).



La noción de que desórdenes en nuestros pensamientos o emociones pueden afectar nuestra salud física es ampliamente aceptada, sin embargo, la importancia del cuidado espiritual a menudo se pasa por alto.

Adela Comoretto y Jill Harrison, doctora en Medicina China, acupunturista, herbolaria y psicoterapeuta, coinciden en que la espiritualidad está intrínsecamente ligada a lo emocional y constituye una travesía individual hacia el bienestar.

La meditación se destaca como la práctica espiritual con beneficios más documentados, sirviendo como un puente hacia el interior y el descubrimiento de lo infinito.



(Lea también: Análisis de sangre estándar puede predecir un ataque cardíaco en los 6 meses próximos).

Comoretto enfatiza la necesidad de confiar en un orden mayor, sugiriendo que la verdadera espiritualidad reside en aceptar que no tenemos todas las respuestas y que superar la necesidad de control puede conducirnos a un estado de calma y paz.



Este enfoque no solo promueve un crecimiento espiritual sino que también enseña a no dejar que las circunstancias externas afecten nuestro estado interior, fomentando el desapego y fortaleciendo el poder personal.

(De interés: Los 5 fundamentos clave para ganar masa muscular de un experto de Harvard).

Facebook Twitter Linkedin

El crecimiento espiritual fomenta el desapego y fortalece el poder personal. Foto: iStock

Reflexiones sobre la salud espiritual



La "pobreza espiritual" se manifiesta en síntomas como el bloqueo, la percepción de que todo va mal o la tendencia a culpar a los demás por nuestras desdichas. Reconocer esta desconexión con lo simple y lo sencillo es el primer paso hacia una búsqueda espiritual significativa.



A continuación presentaremos algunas reflexiones sobre la salud espiritual:

El impacto en el cuerpo físico



"Con el tiempo entendimos que si nuestros pensamientos están desordenados o nuestras emociones se vuelven intensas, el cuerpo físico puede enfermar. Pero no solemos contemplar lo mismo sobre el espíritu", explica Comoretto, subrayando la importancia de una conexión y diálogo fluidos entre las diferentes partes del ser humano para mantener un todo saludable. Síntomas de “pobreza espiritual”

​

Cabello indica que sentirse bloqueado o pensar que todo sale mal son síntomas claros de una falta de conexión espiritual, lo cual a menudo se traduce en culpar a los demás por nuestros propios problemas. Puesta en práctica

​

Tracy Balboni destaca la importancia de integrar la espiritualidad en la medicina, especialmente en el tratamiento de enfermedades graves, para no solo mejorar el bienestar físico sino también el espiritual de los pacientes.

Facebook Twitter Linkedin

Expertos subrayan la importancia de cultivar prácticas espirituales, tanto en la salud como en la enfermedad. Foto: iStock

Integración de la espiritualidad en la medicina moderna



La relevancia de incorporar un enfoque espiritual en el ámbito médico cobra especial importancia en el tratamiento de enfermedades graves.



(Lea más: Jugar videojuegos: ¿cómo podría contribuir a la pérdida auditiva?).



Tracy Balboni, médica oncóloga especializada en cuidados paliativos y co-directora de la Iniciativa sobre Salud, Espiritualidad y Religión de Harvard, aboga por la integración de la salud espiritual en la atención médica, argumentando que su omisión puede resultar en un trato despersonalizado y deshumanizante para los pacientes.

La investigación liderada por Balboni revela una clara demanda de cuidado espiritual entre los pacientes, aunque raramente se abordan estas necesidades en la práctica médica.



(Más: Artralgia: ¿qué es este tipo de dolor en las articulaciones y cuál es su tratamiento?).



La espiritualidad no solo influye en las decisiones médicas sino que su negligencia puede deteriorar la calidad de vida del paciente. Por el contrario, atender a estas necesidades espirituales se asocia con mejores resultados al final de la vida, subrayando la importancia de cultivar prácticas espirituales, tanto en la salud como en la enfermedad.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Cuál es el origen de la expresión de la 'media naranja'? Aquí la historia

'Influencer' hizo tutorial de ‘outfit’ ideal para terminarle al novio: no le salió bien

San Valentín: ¿es pecado tener relaciones el Miércoles de Ceniza? Esto debe saber

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.