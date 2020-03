Curiosa rutina de ejercicios que Rigo aconseja hacer en cuarentena

Muchos deportistas en estos días han buscado la manera para ejercitarse y seguir en forma, a pesar de no poder hacer sus rutinas de ejercicio como lo hacen frecuentemente por acatar la cuarentena ordenada por el Gobierno para contener la expansión del coronavirus.

Este jueves, el ciclista colombiano Rigoberto Urán publicó un video en su cuenta de Instagram de una rutina de ejercicios. "Mijitos aquí les enseño unos ejercicios que todos pueden hacer en casa", escribió.



Con el particular humor que lo caracteriza, comenzó su video diciendo "bueno para hoy, tenemos una rutina muy importante, ya que no podemos ir al gimnasio, ni salir a montar bicicleta vamos a trabajar en casa, hay muchos ejercicios que se pueden hacer en casa. Mucha gente se queja: no que es que yo no tengo los implementos, no importa, vamos a hacer unos ejercicios que se pueden hacer, se los voy a mostrar".



A continuación advirtió que los pueden hacer "la mamá, la abuelita, el niño. Es que son muy muy sencillos"..



Segundos después, Rigo llevó los implementos que se necesitaban para la rutina."Vea lo que necesitamos: una trapeadora, un balde y agua", agregó.



Siguió explicando que eran muy sencillos y serían unos "ejercicios de estabilidad". Se subió las mangas, empezó a flexionar las rodillas y a subir y bajar la trapeadora dentro del balde.



Aunque al principio muchos pensarían que se trataba de una rutina de ejercicios de fortalecimiento o tonificación, resultó ser un video promocionando la limpieza del hogar.



"Todos los virus hay que eliminarlos muchachos, seguimos la misma estabilidad y en estos días les voy diciendo cuales ejercicios más pueden hacer. Un saludito muy especial a todos mis amigos y a trabajar en casa", concluye en su video.

Vea el video aquí:

