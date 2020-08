‘La roca’ y los actores mejor pagados del 2020

Yomaira Grandett. EL TIEMPO

Puesto 8: Will Smith



Aunque Smith fue noticia reciente por asuntos privados de su matrimonio, el actor es uno de los más carismáticos de la alfombra roja. Entre sus episodios locales, muchos en Colombia recuerdan su visita a la ciudad de Cartagena, pues la ‘heroica’ fue una de las sedes de grabación de ‘Gemini man’, película que recibió críticas mixtas.



Will Smith, según ‘Forbes’, recibió 44 millones de dólares entre junio de 2019 y junio de 2020. Vale resaltar que su producción fílmica más reciente fue ‘Bad boys: For life’, la cual se lanzó antes de la cuarentena en cines.