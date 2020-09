‘La roca’ reveló que él y su familia dieron positivo a coronavirus

El actor californiano Dwayne 'La Roca' Johnson manifestó en un video en su cuenta de Instagram que él y su familia dieron positivo para coronavirus hace, aproximadamente, tres semanas.

El artista aseguró que su prioridad número uno en la vida es proteger a su familia y sus seres queridos.

"Quisiera sólo ser yo el que diera positivo, pero no es así. Es mi familia completa", añadió el actor.

Además, calificó a la pandemia como uno de los retos más duros que ha afrontado.

“Puedo decirles que esto ha sido una de las cosas más complicadas que hemos soportado como familia… Me golpearon y me patearon un poco en el pasado con algunos desafíos, pero dar positivo para coronavirus es muy diferente a superar lesiones desagradables o ser desalojado o incluso estar en quiebra, lo cual me ha pasado más de unas pocas veces” declaró el exluchador.

Afortunadamente, agregó, él y su familia ahora están del otro lado del contagio y se están recuperando.

“Estoy feliz de decirles que nosotros como familia estamos bien. Estamos en el otro extremo. Estamos en el otro lado. Ya no somos contagiosos. Y, gracias a Dios, estamos saludables” aseguró.

“Mantente disciplinado. Estimula tu sistema inmunológico. Comprométete con el bienestar. Usa mascarilla. Protege a tu familia. Se estricto en cuanto a las personas que dejas entrar a tu casa. Mantente positivo. Y cuida de tus semejantes”, escribió como texto junto al video que publicó.

En menos de un día, el video de Dwayne Johnson ha superado los seis millones de vistas y cuenta con miles de comentarios que le desean una pronta recuperación, tanto a él como a su familia.

Johnson es reconocido en el mundo del cine por películas taquilleras como 'Papá por sorpresa', el 'reboot' de 'Jumanji' y la franquicia de 'Rápidos y furiosos'.

