Dwayne Johnson rompió los esquemas de lo que una celebridad suele hacer y acudió al 7-Eleven en el que solía robar cuando era joven. A pesar de ser uno de los actores más conocidos del mundo, ‘The Rock’ (‘La Roca’) nunca duda en compartir los detalles de su vida privada con sus fans, algo que retomó en esta ocasión.

En sus redes sociales contó que regresó a la sucursal de 7-Eleven de Hawái en la que cometió varios “pecados” de juventud con el objetivo de enmendar aquel error. Todo el proceso sorprendió a sus seguidores.



Según su testimonio, cuando vivía en Hawái y tenía 14 años, diariamente se robaba un barra de chocolate de la marca Snickers. Su economía no era la mejor, así que buscó otras alternativas para conseguir lo que necesitaba en ese momento. La golosina era parte de su “dieta” de entrenamiento, de acuerdo con lo que explicó él mismo en una publicación de Instagram.



Cuando su situación monetaria mejoró, el protagonista de ‘Black Adam’ quiso corregir su actitud. Sin embargo, no lo logró porque, junto a sus familiares, fue desalojado de la isla en 1987. Desde entonces, sus deseos por rectificar sus actos del pasado crecieron mucho más.



“Esperé décadas por esto”, dijo al comienzo del clip en el que mostró su triunfal regreso a su antiguo hogar.

Dwayne Johnson y su original visita al 7-Eleven

Dwayne se redimió al comprar todos los chocolates de la tienda a la que solía acudir a diario y lo filmó para compartirlo con sus seguidores. “Finalmente exorcicé a este maldito demonio de chocolate que me ha estado rondando durante décadas… Solía robar un Snickers tamaño king size de camino al gimnasio”, fue la descripción que Johnson utilizó en el video.



En el clip, se lo puede ver al actor tomando todas las barras de Snickers que encontró en los estantes. Después las llevó hasta la caja y el empleado las marcó para su venta. Esta acción no pasó desapercibida, ya que los habitantes comenzaron a conglomerarse afuera de la tienda para pedirle algunas fotografías.



La “limpieza del historial” de The Rock también consistió en pagar las cuentas de todos los clientes que estaban en la tienda. Cuando se dispuso a pasar los chocolates, les pidió a todos que fueran a la caja registradora con sus productos para que pudiera comprarlos. Las personas se mostraron sorprendidas con el encuentro y un puñado de afortunados hasta recibió un regalo por parte de la celebridad.



Al principio pareció que el actor se llevaría a casa todas las barras de chocolate, pero no fue así. Regresó a Hawái con el único objetivo de pagar por lo que consumió a sus 14 años, pero para regalárselos a otros. Por eso, le dijo al trabajador del 7-Eleven que dejara los Snickers en el mostrador y le regalara uno a cualquier cliente que pareciera que quisiera robar igual que él.



“No podemos cambiar el pasado y algunas de las cosas tontas que hemos hecho, pero de vez en cuando podemos añadir una pequeña nota de gracia redentora a esa situación y tal vez poner una gran sonrisa en las caras de algún extraño”, cerró.

