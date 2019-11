La revelación de Lady Gaga sobre su relación con Bradley Cooper

Lady Gaga y Bradley Cooper despertaron varios rumores sobre una supuesta relación sentimental entre ellos después de su sentida actuación en 'A Star is Born'. A su aparición en la gran pantalla, se le sumaron las rupturas entre Gaga y Christian Carino, y la de Cooper e Irina Shayk.



Ambas relaciones duraron varios años y acabaron al momento del rodaje de la película en la que Cooper dirigió la primera gran actuación de Lady Gaga.

Dichos rumores se hicieron aún más fuertes después de la ceremonia 91 de los Premios Óscar. La sentida canción 'Shallow', el soundtrack de la película, estaba nominada a Mejor Canción Original, premio que obtuvo. Cooper y Gaga subieron a interpretarla y se mostraron tan enamorados como lo hacían en la película.

Quería que la gente sintiera que estaba enamorada de él FACEBOOK

TWITTER

Lady Gaga protagoniza la portada de la última edición de la revista 'Elle'. Estuvo hablando con Oprah Winfrey quien le preguntó sobre la veracidad de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Cooper.



La estadounidense de 33 años dijo que todo era una puesta de escena. "Hay periodistas un poco tontos (...) Soy actriz y cantante, y nosotros hicimos una historia de amor. Por supuesto que quería que las personas sientan que estoy enamorada de él", reveló Gaga.



También aceptó que su intención en la ceremonia de los Premios de la Academia era hacer sentir a todos que estaban tan enamorados como en la película.



Cuenta Gaga que, tanto ella como el actor y director de 44 años, sintieron que 'hicieron un buen trabajo' cuando los medios y las personas empezaron a decir en redes sociales que ellos estaban saliendo y mantenían una relación desde el rodaje.

Cooper dijo en varias entrevistas que sentía mucho amor por Lady Gaga y que, como contó a 'EW' en el 2018, "no hay un detalle de mi vida que ella no sepa". Asimismo, confesó a 'Time', pocos días después del estreno de la película, que se compenetraron muy bien durante el rodaje porque "ambos estuvimos en nuestro punto más vulnerable".



Sin embargo, Gaga desmintió cualquier rumor que dijera que ella y Cooper mantuvieran algún tipo de relación amorosa. Pero, en la entrevista con Oprah, reveló detalles sobre todo lo que vivió durante el rodaje y después de la premier de 'A Star is Born'.



Aceptó que 'volver a la vida real' fue muy difícil porque se sentía muy identificada con Ally, el personaje que interpreta en la película. Dijo que varias cosas han ocurrido en su vida y en su carrera la afectaron y su papel en el filme hicieron revivir varios de los sucesos más difíciles de su vida.

TENDENCIAS EL TIEMPO