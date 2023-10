La respuesta de Nicolás de Zubiría a la renuncia de Chris Carpentier en 'MasterChef'

Después de que el periodista Carlos Ochoa publicara en un video en redes sociales que en el último capítulo de 'MasterChef Celebrity' el chef Christopher Carpentier informaría que no iba a continuar en el reality, muchos han querido saber la verdad sobre esto.



Esto se iba a dar en este último capítulo y que tomaría por sorpresa no solo a los concursantes, sino también a sus compañeros de set y a los televidentes; sin embargo, esto no fue lo que se vio en el capítulo en donde Carolina Acevedo fue la ganadora de la versión 2023 de 'MasterChef Celebrity'.

Luego de la esperada final, Semana decidió indagar sobre la renuncia del chef chileno al reality, por lo que decidieron preguntarle a su compañero Nicolás de Zubiría sobre ello.



No obstante, el cartagenero evadió la pregunta y decidió responder: "sin comentarios".



Hasta el momento, ni el Christopher Carpentier, ni el canal RCN se han manifestado con respecto a esta información y algunos televidentes afirman que seguramente esto se dio, pero que a último momento se decidió cortar de la emisión el sorpresivo anuncio, por haberse filtrado en redes sociales.



El chef chileno publica constantes recetas en sus redes sociales y es la imagen de Jumbo en Colombia, de acuerdo con su portal oficial.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

