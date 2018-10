Miss España 'trans' ha sido clara: 'leyes de Miss Universo me admiten'

Ángela Ponce, la actual Miss España que es transgénero, ha lidiado con críticas desde que la nombraron representante de su país al concurso de Miss Universo.

La joven, de 26 años y nacida en Sevilla, vio cómo al día siguiente de su elección sus redes sociales se llenaron de críticas y burlas.



Y esas críticas no han parado. Una de las más recientes fue la de la candidata de Colombia a Miss Universo, Valeria Morales, quien sin ser elegida argumentó que el concurso universal de la belleza era “solo para mujeres que nacimos mujeres”.

Esto ha llevado a que medios españoles publiquen lo que ha dicho su reina sobre las críticas y cómo se ha defendido. Y digan lo que digan, a Ponce parece no importarle las críticas, como comentó en una reciente entrevista en El País de España: "Yo he tenido siempre problemas, sí. Y eso ha construido en mí algo positivo y también algo negativo. Me creé una barrera, me protegí para sobrevivir. Te haces fuerte y maduras antes”.



En la misma entrevista agregó que ser transgénero incluso le ha quitado trabajos de modelaje, con campañas importantes. “Me ha ocurrido con firmas conservadoras o grandes empresas. Voy al casting, me eligen a mí y a los tres días me llaman de la agencia para decirme que han visto en mis redes sociales que soy trans y que no quieren trabajar conmigo”, dijo.



Y sobre su participación en Miss Universo dejó clara su posición en agosto pasado, en una entrevista que le hicieron en la cadena Telemundo: “A mis detractores les diría que respeten porque las bases de Miss Universo me admiten. Yo tengo derecho a estar ahí. Yo no soy un hombre queriendo ser una mujer, nunca lo fui, soy una mujer con una característica diferente y creo que eso nos suma, nunca nos va a restar”.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO