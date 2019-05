Taliana Vargas responde a quienes la critican por amamantar en público

La ex reina nacional de la belleza, actriz y modelo Taliana Vargas reivindicó a través de su propia cuenta de Instagram el derecho de amamantar a su bebé en público. “Para los que me piden que me cubra cuando amamanto a Alicia. #lechematerna”, escribió irónicamente con una imagen en la que se muestra con el rostro cubierto.

Taliana Vargas, una de las mujeres más bellas del país, recibió el apoyo de su esposo, Alejandro Eder, actual aspirante a la alcaldía de Cali: “Soy esposo de @TalianaV y por redes algunos le piden que se tape para amamantar… esta fue su respuesta. Yo apoyo que lo hagan en público y sin sentir vergüenza, es la naturaleza. ¡Ser mamá no puede ser una cárcel sicológica!”, sentenció en la red social twitter.



La reacción de Taliana Vargas se dio por algunos comentarios en su contra por haberse mostrado orgullosa de darle de comer a su bebe, Alicia, nacida en febrero pasado.

El gesto de orgullo de la ex reina nacional de la belleza va en línea con los planteamientos de Organización Mundial de la Salud (OMS) de darles leche materna a los bebés para que estos crezcan sanos.



La misma OMS ha hecho con frecuencia llamados a legisladores de todos los países para que las empresas garanticen un mínimo de cuatro meses de licencia materna remunerada y los empleadores ofrezcan sitios donde las madres puedan extraerse leche durante las horas laborales, para contar con el alimento disponible para los bebés.



Aunque la sociedad ha ido avanzando en este aspecto, no deja de ser un tabú para sectores ultraconservadores. De acuerdo con los investigadores de la Universidad de Lancashire (Inglaterra), por ejemplo, frente al amamantamiento en público las mujeres que no lo hacen suelen experimentar culpa y vergüenza cuando se ven expuestas a él, y las que sí lo hacen aseguran sentir miedo y humillación.



Los científicos insisten en que no consumir leche materna aumenta en los pequeños el riesgo de desnutrición, diarreas e infecciones.



Un completo informe de este diario sobre el tema, da cuenta que la leche de las madres les da a los pequeños, igualmente, toda el agua que necesitan para mantenerse hidratados, por lo que el experto indica que el agua no es necesaria para los recién nacidos.



Estas son las razones por las cuales la OMS recomienda a todos los gobiernos promover la lactancia exclusiva durante los seis primeros meses de vida. En Colombia, esa invitación se extiende al primer año. Sin embargo, algunas estimaciones indican que, en promedio, los bebés colombianos solo reciben leche materna, como única fuente de alimentación, durante dos meses.



Un macroestudio sobre el tema, publicado por The Lancet en el 2014, señaló que en los países de rentas bajas y medias solo uno de cada tres pequeños tienen el privilegio de alimentarse de sus mamás hasta los seis meses.



En Colombia, los especialistas coinciden en afirmar que la manera más natural de alimentar a un bebé es a través de la lactancia, que es ante todo un acto de amor: el contacto de la piel suave y tibia de la mamá tranquiliza al recién nacido, al tiempo que el olor, la voz, el calor materno lo hace sentir seguro. Dar pecho es, por eso, mucho más que dar de comer. Es dar amor, seguridad, compañía. Y también placer.



Aún más: es dar salud. La leche de la madre ayuda a desarrollar el cuerpo y la inteligencia del bebé, pues contiene los aminoácidos que necesita el normal desarrollo del cerebro y además protege contra infecciones y enfermedades.

