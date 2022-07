Kevin Bury es un actor reconocido en el espectro mediático por sus participaciones en telenovelas y series de gran nivel, como ‘Lady, la vendedora de rosas’, ‘Ritmo Salvaje’, que realizó con Netflix, y ‘La Reina del Flow’, producción que catapultó su carrera actoral, y lo posicionó como uno de los artistas más pedidos del gremio.



Actualmente es tendencia en redes sociales luego de narra aspectos de su vida hasta ahora desconocidos en una entrevista con la creadora de contenido, Diva Rebbeca, donde reveló que fue bailarín nocturno y que tenía jornadas laborales extensas que terminaban a las 4 de la mañana.

Afirmó que cuando ejerció esta labor, pasó momentos incómodos que lo pusieron entre la espada y la pared por el grado de intimidad al que se tenía que enfrentar con algunos clientes.



"Eso sí, tuve propuestas indecentes, las que tú quieras. Me llegaron a ofrecer 18 millones de pesos”, comentó el actor, a lo que Rebecca bromeo diciendo que “ahí compró la moto”, pero Bury le siguió la corriente de forma jocosa apuntando “que ahí se había independizado de sus papás”.



De igual forma, comentó que eso le ayudó en algún momento a salir adelante, pues llegar a la cima del mundo actoral no es nada fácil y es de mucho esfuerzo y dedicación.



“A mí me encanta mi trabajo. Como me lo disfrutaba vivía feliz. Pero sí, la vida nocturna era compleja (...) Muchas veces teníamos tres eventos en la misma noche”, apuntó el artista.



Por otro lado, la entrevistadora le preguntó sobre sus variados papeles como personaje homosexual, por lo que pudo responder que su preparación profesional lo ha llevado a estar a la altura de esos retos.



En la película ‘Ritmo Salvaje’ tuvo que protagonizar una escena gay subida de tono con su compañero el actor, Sergio Herrera, por lo que logró comentar su experiencia grabando episodios de cama de este estilo.



“ Con Sergio somos panas desde hace mucho, entonces le dije papi lo que fue. Obviamente estábamos nerviosos y le dije: ‘No papi vamos hacerlo porque entre más pena nos de más tenemos que repetirlo’”, comentó el artista.



