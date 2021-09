Seguidora insulta a Andrés Sandoval por su personaje en 'La Reina del Flow'

Hace poco se anunció la recta final de la segunda temporada de ‘La Reina del Flow’. Los últimos capítulos de la exitosa telenovela tienen a más de uno a la expectativa sobre el final de la historia.



Constantemente, los seguidores de la telenovela comentan en redes sociales sus impresiones sobre lo que sucede cada noche. Sin embargo, hay quienes se toman muy en serio las secuencias de la historia.



Esta vez, una seguidora decidió escribirle mensajes poco amables por Instagram al actor Andrés Sandoval, quien interpreta a Juan Camilo Meza, pareja de la protagonista en la historia.

En relación al personaje de ‘Juan Camilo’, la cibernauta escribió: “Te odio porque embarraste la novela. Todo iba bien hasta que metieron tu carota horrible. Dígame por qué lo contrataron. Usted es horrible, cerdo marrano. Ojalá veas esto”.



La conversación la dio a conocer el propio Sandoval, quien acompañó el pantallazo con una reflexión personal al respecto.



“Si el perfil es real, le sugiero a los padres acompañar a sus hijos para enfocarlos en la vida y con la televisión que ven. Sobre todo enseñarles que la ficción es una cosa y la realidad otra. Erika, te envío un fuerte abrazo y ánimo que la vida es bella”, escribió el actor.



Después de esto, la misma seguidora le volvió a escribir al actor, esta vez disculpándose por los insultos: “Me arrepentí de todo lo que le dije, de todo corazón. Espero que me perdone”, escribió.



Sandoval aceptó las disculpas y agregó: “Créeme que el daño no es para mi, no me afecta, es para ti y busco que no guardes eso en tu corazón. Es muy dañino”.



Esta no es la primera vez que el actor pide “bajarle a la agresividad, en general”. En su misma cuenta de Instagram compartió un video acompañado de una invitación en la que pide prudencia a los internautas en sus comentarios.



En el clip explica que se habían levantado rumores sobre su relación con el actor Carlos Torres, también protagonista de ‘La Reina del Flow’.



“Muchas personas siguen insistiendo en que Andrés Sandoval habló mal de Carlos Torres, que dijo que le dieron su personaje por ‘caribonito’ [...] Muchos cayeron en el juego de algunas personas malintencionadas en desacreditarnos como actores, específicamente a mí”, dijo.



Por eso, el hombre pidió a los seguidores separar la realidad de la ficción y separarlos de sus personajes.



El actor terminó diciendo que quería y respetaba a su compañero Carlos Torres y aprovechó para invitarlo a realizar un ‘en vivo’ “para demostrar nuestro amor y sesgar esta mano de comentarios sin sentido”.

