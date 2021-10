Conozca a Enrique Torres, el hermano del actor Carlos Torres

Carlos Torres, reconocido por su participación en producciones como ´La reina del flow' y 'Francisco, el matemático', recientemente celebró su cumpleaños número 33 junto a su familia y sus seres queridos.



En medio de la celebración, el actor compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a su hermano, Enrique Torres, quien cumple el mismo día.



“Uno de los regalos que me dio la vida es cumplir el mismo día de mi hermano @iketorresr ( mejor amigo ). El que me conoce a mí, lo conoce a él.. Te amo.. Hoy celebramos la vida juntos como siempre... A mi familia , amigos, a todos los que me han escrito, mil gracias”, escribió Carlos.



Los comentarios se llenaron de buenos deseos para el actor. Sin embargo, un aspecto que resaltaron algunos seguidores fue el parecido de Carlos y Enrique. De hecho, Enrique recibió múltiples elogios por su aspecto.



La publicación ya suma más de 200 mil 'me gusta'.



Cabe resaltar que Enrique mantiene su vida muy privada y solo cuenta con 97 seguidores en Instagram.



No obstante, su hermano ha compartido varias fotos junto a él.



Luego de su participación en 'La reina del flow', Carlos Torres se encuentra nuevamente en las pantallas de los colombianos con la producción 'La nieta elegida', que se emite todas las noches por 'RCN'.



