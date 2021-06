Antes y después de Carlos Torres, protagonista de la ‘Reina del Flow'

Carlos Andrés Torres Rivera nació el 20 de septiembre de 1988 en la ciudad de Barranquilla.



En una entrevista para el canal ‘Caracol’, Torres mencionó que le empezó a gustar la actuación desde los 15 años y, tras culminar sus estudios de bachillerato, se fue a vivir a la ciudad de Bogotá para alcanzar este sueño.



“Me vine a Bogotá para estudiar actuación. Luego conseguí una representante que me guió, me aconsejo y me ayudó a conseguir mis primera audiciones”, comentó Torres.

Entonces, el sueño de este actor colombiano se hizo realidad cuando en 2005 actuó en la reconocida telenovela ‘Padres e Hijos’.



Sin embargo, fue hasta 2006 cuando su carrera empezó a ganar más reconocimiento con su actuación como ‘Franco Fritzenwalden’, en la versión colombiana de ‘Floricienta’.

Carlos Torres hizo parte del elenco de la versión colombiana de 'Floricienta', en 2006.

En 2009 llegó su primer rol protagónico en la telenovela ‘Amor, mentiras y video’, una producción en la que encarnó al personaje de ‘Tomas’, un joven músico que buscaba la forma de reencontrarse con su padre, quien partió a otro país para encontrar mejores oportunidades de vida.



Tras su paso por esta producción, se unió al elenco de ‘Niñas mal’ (2010). En esta ocasión personificó a 'Enrique ‘Kike’ Linares', el antagonista de esta telenovela.

Carlos Torres actuó en 'Niñas mal', una serie de televisión emitida en el canal 'MTV'.

2012 fue un año en el que Torres trabajó en dos producciones de televisión. Estas fueron ‘Pobres Rico’ y ‘Las santísimas’.



Luego, en 2013 personificó a ‘Julián Márquez’ en ‘Secretos del Paraíso’, una telenovela del canal ‘RCN’.

Carlos Torres interpretó a 'Julián Márquez' en la telenovela 'Secretos del paraíso', en 2013.

También hizo parte de otras producciones como ‘Un sueño llamado salsa’ (2014), ‘Sala de urgencias’ (2015) y ‘Azúcar’ (2016).



En esta última telenovela, emitida por el canal ‘RCN’, interpretó al personaje de ‘Santiago Solaz Vallecilla'.

En 2016, Carlos Torres actuó en la telenovela 'Azúcar', 'remake' de la exitosa producción homónima de 1980.

Posteriormente, en 2017 Torres lideró el ‘reboot’ de la reconocida telenovela ‘Francisco el matemático’. En esta producción interpretó al personaje de ‘Francisco Quintana’, un profesor del colegio ‘Jimmy Carter’.



En 2019 hizo parte del elenco de la telenovela ‘Bolívar’. Por su parte, 2020 fue uno de los años con más trabajo para este actor, pues actuó en las siguientes producciones: ‘100 días para enamorarnos’, ‘Oscuro deseo’, ‘Amar y vivir’ e ‘Imperio de mentiras’.



En la actualidad interpreta al personaje de ‘Charly Flow’ en la serie de televisión ‘La Reina del Flow’.

En la actualidad, Torres encarna al personaje de 'Charly Flow' en 'La Reina del Flow'.

Sin embargo, también participó en la serie mexicana de Amazon Prime Video llamada ‘De brutas, nada’.



Torres tiene una relación sentimental con Joanna Castro, de quien solamente se sabe que es administradora de empresas.

