'Era adicto al sexo': Andrés Sandoval dijo que le fue infiel a Majida Issa

El actor Andrés Sandoval, quien actualmente interpreta a 'Juancho' en 'La Reina del Flow', fue invitado al canal de YouTube de 'Diva Rebeca' - personaje encarnado por Omar Vásquez - para hablar de una que otra intimidad.



El paisa, de 38 años, confesó que a lo largo de su vida ha tenido relaciones amorosas con grandes mujeres, sin embargo, debido a "demonios" que tenía en esos momentos -los cuales eran provocados por su adicción a las drogas y al alcohol - no pudo tratarlas como se lo merecían.



El famoso, recordado por su participación en otras producciones como 'Rosario Tijeras' y 'Corazones blindados', dijo que en un momento era "adicto al sexo", por lo que se "aburría" de las "grandes mujeres que tuve de novias".



"Esos demonios que tenía dentro no me permitían ser fiel, ser leal. Yo me inventaba problemas, cuando tenía drogas y trago encima, y me iba a desfogarme con otras mujeres. Era una necesidad. Yo escuchaba voces que me decían: 'usted está muy joven. disfrute la vida'", aseguró.



El actor, quien llegó a dormir en el Cartucho debido a sus adicciones, habló también de su relación amorosa con la actriz de ‘La ronca de oro’, Majida Issa, asegurando que era "un tipo agresivo” y que con ella también cometió estos errores.



“Ya te lo conté todo. No había necesidad de dar nombres. Claramente cometí muchos errores, no solo con ella, con muchas personas en mi vida. Yo era un tipo agresivo”, confesó.



La expareja se conoció en 2012 durante las grabaciones de la telenovela del 'canal RCN' ‘Corazones blindados’; sin embargo, en 2016 le pusieron fin a su relación. Según comentó 'La Red' en su momento, los actores discutían tanto y tan fuerte que, incluso, los vecinos se quejaban al respecto.



De igual manera, dijo que debido a los maltaros que cometía en contra de otras personas, incluida su exnovia y su propia madre, llegó a estar en la UPJ y en un CAI. "Si no me frenan estaría en la cárcel", puntualizó.



Entre sus confesiones, reveló que en una ocasión en la que se encontraba bajo los efectos de las drogas y el alcohol entró a una iglesia y empujó al Padre, quien lo hizo reflexionar acerca de su vida y le dijo que estaba a tiempo de cambiar su rumbo.



