¿A quién elige? Se filtra imagen del posible final de 'La Reina del Flow 2'

‘La Reina del Flow 2' es una de las telenovelas más vistas por los colombianos, quienes cada noche viven emociones intensas con esta producción de 'Caracol Televisión'.



De hecho, de acuerdo con 'Rating Colombia' se sitúa como el segundo programa más visto de la televisión nacional después de 'La Voz Kids'. No obstante, para tristeza de muchos de sus seguidores, la producción se encuentra en su recta final y este 10 de septiembre presentará su último capitulo.



Durante estos días de incertidumbre sobre el final hay una imagen que tiene hablando a los colombianos que son fanáticos de esta telenovela, cuya primera parte se trasmitió en 2018.



Se trata de una escena filtrada sobre el posible final de esta segunda entrega, la cual revela con quién se quedaría la protagonista 'Yeimy Montoya Vélez', interpretada por la actriz Carolina Ramírez.



¿Será ‘Juancho’ (Andrés Sandoval) o será 'Charly' (Carlos Torres)?



De acuerdo con la imagen, 'Charly' sería el ganador de este triangulo amoroso, pues en la fotografía se le observa abrazando románticamente a 'Yeimy'.



Algunos usuarios compartieron su molestia debido a este posible y no confirmado final. Otros expresaron su sorpresa pues hasta hace unos días 'Yeimy' estaba pensando en volver con ‘Juancho’.



"No me lo esperaba pues se le nota más el amor por 'Juancho'", "¡Nooo! 'Chary' no la merece", "Pensé que se quedaba sola", "Pésimo final", son algunos de los comentarios que se leen en las publicaciones en las que se ha compartido la imagen.



Lo cierto es que habrá que esperar hasta este viernes 10 de septiembre para saber con total certeza si 'Juancho' va a perder el amor de 'Yeimy' o si solo se trata de una escena filtrada mal interpretada por el publico o una imagen falsa que no saldrá en el final.



'La Reina del Flow 2', protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, comienza cuando 'Charly' sale prematuramente de la cárcel, despertando así un sentimiento de odio por parte de 'Yeimy'. No obstante, la cantante se empieza a confundir cuando se da cuenta que el personaje interpretado por Torres cambió y ahora es un buen hombre que desea hacer el bien.



¿Habrá una tercera temporada?

La novela, cuyos 77 primeros capítulos se encuentran en Netflix, no tendría una tercera temporada. Así lo reveló Carolina Ramírez a comienzos de julio a través de Twitter, después de que una internauta la etiquetara preguntándole a cerca de esto.



"Friends tiene 10 temporadas y nunca aburrió. En ‘Telemundo’ hay sagas mucho más largas. No ahora, pero más adelante ¿Te replantearías hacer una tercera de la reina?”, escribió la usuaria.



La actriz y bailarina caleña le contestó diciendo que “‘Friends’ es una comedia. Este dramonón es imbancable por más tiempo. A Yeimy se le acabaron las 7 vidas”.



Pero friends es una comedia… este dramonón es inbancable por más tiempo. A Yeimy se le acabaron las 7 vidas — Carolina Ramirez Q (@caroramirezquin) July 5, 2021

En su momento, la respuesta llamó la atención de los miles de fanáticos que se han sintonizado, desde finales del mes de abril, con la segunda temporada de esta telenovela nacional.



Sin embargo, muchos en redes sociales siguen insistiendo en que les encantaría que la historia tuviera continuidad para ver el desarrollo de la trama y la evolución de cada uno de los personajes.



