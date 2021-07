El golpe de Carlos Torres que quedó grabado en ‘la Reina del Flow 2’

‘La reina del flow’ es una de las producciones colombianas que acompañan las noches de los televidentes de ‘Caracol Televisión’. Esta telenovela nacional ha logrado gran acogida, al punto de que se realizó una nueva temporada para dar continuidad a la historia.



Su éxito ha trascendido las fronteras nacionales al estar disponible en Netflix, el gigante de contenido streaming por suscripción. En esta plataforma los interesados podrán encontrar los 77 episodios que conforman la primera temporada.



Cada que sale un nuevo capítulo, los fanáticos de la telenovela comparten su opinión en redes sociales. En algunas ocasiones los actores, que dan vida a los personajes de la producción, comentan alguno que otro pequeño detalle que pudo pasar desapercibido.



Precisamente eso hizo el actor Carlos Torres, quien representa al protagonista ‘Charly Flow’, desde su cuenta oficial de Instagram. Red en la cual compartió un pequeño fragmento del episodio que se emitió el pasado lunes, 12 de julio.



En el corto clip se alcanza a ver que el actor no calculó la proporción de su altura en proporción a la puerta de entrada de la que sería la casa de ‘Yeimy Montoya’, al punto de que se dio un golpe en la frente con el marco.

A pesar del golpe disimuló el incidente con total profesionalismo y al parecer ninguno de los integrantes de la producción se percató del pequeño accidente, que fue filmado en la grabación final de la escena que salió al aire.



Seguidores y fanáticos de la telenovela han comentado que no se hubieran enterado del pequeño percance si no hubiese sido el mismo actor quien hubiera notificado el divertido momento en sus redes sociales. Entre los comentarios se lee: "Eso debió doler jajaja", "Ante todo la seriedad y el profesionalismo", "Primero muerto que detener la grabación" y "Si hubiera esta allá me hubiera reído muchísimo".



