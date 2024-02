La realeza británica revela la verdad sobre la salud de Kate Middleton

La princesa de Gales, Kate Middleton, recientemente sometida a una cirugía abdominal el pasado 16 de enero, ha sido el centro de numerosas especulaciones sobre su estado de salud. La casa real británica ha desmentido varias de estas conjeturas, incluyendo una afirmación de la periodista española Concha Calleja, quien en el programa Fiesta sugirió que Kate había enfrentado complicaciones postoperatorias graves.



(Le puede interesar: Mujeres que aparecen en video de 1900 hablando por celular: nadie ha podido explicarlo).

Fuentes cercanas al Palacio de Buckingham, en diálogo con People, calificaron estas afirmaciones como "una tontería total", negando que la princesa hubiera sido inducida a un coma.



Middleton, quien permaneció internada durante dos semanas en The London Clinic, no recibió visitas de sus hijos George, Charlotte y Louis, aunque mantuvieron contacto a través de videollamadas. Los niños no la visitaron en el hospital por decisión propia de Kate, según reveló Ingrid Seward, biógrafa real, para evitar dar más importancia a la situación. La familia se reencontró en Adelaide Cottage, su residencia, lejos de la atención pública.



(De interés: 'Poderoso' ritual de Mhoni Vidente con San Ramón para alejar los chismes y las envidias).

Facebook Twitter Linkedin

La princesa de Gales, Kate Middleton. Foto: Getty Images

El Palacio de Kensington indicó en un comunicado que la princesa se abstendría de eventos oficiales hasta después de Semana Santa, siguiendo recomendaciones médicas. Sin embargo, una fuente del Palacio, según Daily Express UK, mencionó que Kate ya está trabajando desde casa, planificando compromisos futuros y coordinando con su equipo.



Además, la realeza británica enfrentó otra preocupación de salud con el rey Carlos III, quien fue operado de una hipertrofia prostática benigna hace una semana. Mientras tanto, el príncipe William ha pospuesto sus deberes reales para atender a su esposa durante su recuperación.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación y contó con la revisión de la periodista y un editor.