La reacción de Maluma ante fan que le tocó sus partes íntimas durante un concierto

Maluma actualmente se encuentra realizando su gira mundial, Don Juan World Tour, por Estados Unidos. Este show promete ofrecerle a sus fans una noche inolvidable, pues está cargado de elementos visuales, bailarines y por su puesto los mejores éxitos del paisa.



Sin embargo, en una de sus últimas presentaciones, el paisa vivió un momento incómodo, pues una de sus fans intentó sobrepasarse con él y quiso tocarle sus partes intimas.

Según el medio 'La Vanguardia', cuando terminó su concierto en el Mohegan Sun Arena de Montville, Connecticut, Estados Unidos, bajó del escenario con la intención de acercarse a saludar a sus fans y tomarse unas fotografías con ellos. Pero no se esperaba que una fan fuera a tocarle sus partes íntimas.



Por lo que se ve en la grabación, el cantante en ese momento iba acompañado de un camarógrafo y guardias de seguridad, y cuando sintió el tocamiento indebido de la fan tomó su mano y la frenó.



Asimismo, se puede apreciar que le dice algo a la mujer y luego continúa su camino entre sus fans, visiblemente molesto y con una risa de incredulidad por la situación.

Maluma reacts to a fan inappropriately touching him at his concert. pic.twitter.com/8aqLJfS9mS — Pop Crave (@PopCrave) October 8, 2023

Como era de esperarse, este clip se volvió viral en las redes sociales y ahí los internautas han hecho diferentes comentarios sobre esta situación.



"Reaccionó muy bien. No se toca a la gente sin consentimiento"; "Esto no está bien, no importa cómo se vea"; "Reaccionó muy bien. Nunca está bien tocar a una persona de forma sexual sin su consentimiento, independientemente de su género, estatus, popularidad, belleza, vestimenta, etc"; "No importa quién seas. ¡No puedes simplemente tocar a la gente así!", se lee en los comentarios.



Hasta el momento, Maluma no ha hecho comentarios al respecto de esta situación y se desconoce si la mujer fue sancionada por sus actos.

