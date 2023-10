La reacción de Justin Timberlake tras las explosivas revelaciones de Britney Spears

Desde su más temprana infancia, Britney Spears ha estado bajo constante escrutinio público, pero siempre encuentra la manera de sorprender a todos cada vez que comparte una revelación.



(Le puede interesar: Piden 'cancelar' a Justin Timberlake tras las declaraciones de Britney Spears).



Esta semana, con motivo del inminente lanzamiento de su libro autobiográfico 'The Woman in Me' ('La Mujer en Mí'), la cantante concedió una entrevista a 'People' en la que se adelantaron algunos extractos del tomo, prometiendo una obra tan dramática como esclarecedora.

En uno de los secretos desvelados, Britney compartió que tuvo un aborto a los 21 años, debido a que su entonces novio, Justin Timberlake, le expresó que no se sentía preparado para ser padre. Esta revelación no solo generó un gran revuelo mediático, sino que también revitalizó la canción 'Everytime' que la 'Princesa del Pop' lanzó en 2004, ya que muchos de sus seguidores creen que hace referencia a esa experiencia.



A lo largo de los días, los medios estadounidenses y las redes sociales estuvieron a la expectativa de la respuesta de Justin Timberlake, quien una vez más se vio envuelto en controversia en relación a su romance con Britney. Sin embargo, esta vez, el cantante optó por el silencio, aunque fuentes cercanas a él compartieron su reacción y cómo está enfrentando esta nueva ola de críticas.



'People' entrevistó a una fuente cercana al intérprete de 'Mirrors', quien afirmó que el músico está manejando la situación con calma y enfoque. Señaló, además, que Timberlake está centrado en su familia, su esposa Jessica Biel y sus proyectos profesionales, incluyendo la reunión de NSYNC y la filmación de su próxima película 'Trolls'.



(Le puede interesar: Canción de Britney que daba pistas sobre aborto que se realizó estando con Timberlake).



“Está en paz; feliz en su casa con Jess y sus hijos y se está concentrando en nueva música. Está en un gran lugar”, insistió la fuente.

Facebook Twitter Linkedin

La cantante reveló detalles de su relación con Timberlake. Foto: Instagram: @britneyspears / @justintimberlake

Después de su separación en 2002, Britney se convirtió en madre y tuvo dos hijos, Sean Preston y Jayden James, con su exmarido Kevin Federline. Por su parte, Justin Timberlake se casó con la actriz Jessica Biel en 2012 y se convirtió en padre de Silas, quien ahora tiene 8 años, y Phineas, de 3 años.



“Comenzar una familia fue mi sueño hecho realidad”, afirmó Spears en una reciente entrevista. Y agregó: “Ser mamá fue mi sueño hecho realidad”.



No es la primera vez que Justin Timberlake se encuentra en el centro de la polémica relacionada con su lejana relación con Britney. En febrero de 2021, se vio obligado a pedir disculpas públicas por su comportamiento tras la ruptura, reconociendo su contribución a la "sexualización" de la entonces adolescente al afirmar, entre risas, que él fue quien "le quitó la virginidad".



En sus disculpas, expresó profundo arrepentimiento por sus acciones y específicamente se disculpó con Britney Spears y Janet Jackson, mostrando su respeto y preocupación por ambas mujeres. Su pedido de perdón a Janet Jackson se relacionó con su falta de reacción cuando ocurrió el incidente del vestuario en el espectáculo del Super Bowl en 2004, en el que compartió escenario con la cantante.

Britney siempre dio señales de que EVERYTIME no era para Justin Timberlake sino para el hijo que estaban esperando juntos y que él le pidió que abortara porque no se sentía listo para ser padre. #TheWomaninme pic.twitter.com/c0lPlAvbZS — HER (@HerMachadou) October 17, 2023

En 2021, cuando Britney finalmente rompió su silencio y expresó su deseo de poner fin a la tutela legal que le había impedido tomar decisiones sobre sus bienes y su vida personal, Justin Timberlake la respaldó en las redes sociales, llamando a apoyarla independientemente del pasado y destacando la importancia de que ninguna mujer sea privada de tomar decisiones sobre su propio cuerpo.



Más tarde, involucró a su esposa en otro mensaje de aliento: “Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney durante este tiempo. Esperamos que los tribunales y su familia corrijan esto y la dejen vivir como ella quiera”.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.