Elizabeth Loaiza reaccionó a bloqueo de vía en el que quedó atrapada

La modelo y empresaria Elizabeth Loaiza, de 32 años, denunció este 23 de mayo mediante su cuenta de Instagram que quedó atrapada en un bloqueo mientras se movilizaba por una carretera del país. Esto sucedió en medio del paro nacional que transcurre en Colombia desde el pasado 28 de abril.



En un video de 13 minutos que publicó en sus redes sociales se observa el momento en que varios manifestantes bloquean una vía - al parecer hacia Villavicencio -, realizando una cadena humana y parqueando sus motos en medio de la carretera.



(Lea también: Critican a modelo Elizabeth Loaiza por publicación sobre Lucas Villa).

“Esto no es pacífico, esto no es pacífico”, se le escucha decir a Loaiza al comienzo de la grabación.



Ante esta situación, la famosa decidió bajarse del automóvil en el que se movilizaba - el cual había sido interceptado por dos motos que le cerraron el paso - para enfrentarse a los manifestantes, exigirles que acabaran con el bloqueo y pedirles que la dejaran pasar a ella junto a las demás personas afectadas.



La explicación que le dio uno de los sujetos que estaba organizando el bloqueo sobre porque decidieron establecerse allí fue que iban en una caravana y uno de sus compañeros había sido atropellado por un carro.



(Le recomendamos leer: El espectacular Lamborghini que manejó Elizabeth Loaiza en Abu Dabi).

El derecho al trabajo y a la vida también son derechos fundamentales FACEBOOK

TWITTER

“¿Por qué hay que esperar? Sus derechos acaban en donde comienzan los míos. Esta carretera es colombiana (...) yo no estoy en la movilización. Déjame pasar. Te estoy pidiendo el favor (...) ¿Por qué me tienen que retener?”, respondió indignada la caleña.



A pesar de los argumentos de los dos bandos, no se llegó a un acuerdo y el bloqueo no fue levantado. Por el contrario, más personas se fueron aglomerando en el lugar.



(Le puede interesar: A Elizabeth Loaiza le dijeron que su hija era ‘fea’ y ella respondió).

(Si nos lee desde la app vea aquí el video en cuestión).



El video, que ha generado controversia entre los más de 2 millones de seguidores que tiene la modelo en Instagram, iba a acompañado de un mensaje de reflexión por parte de la famosa.



“Sí al paro, no a los bloqueos que están acabando con vidas y empleos. Yo estoy de acuerdo con que las personas peleen por sus derechos, sobre todo las personas de escasos recursos que no han tenido muchas oportunidades de trabajo o de estudio (...) pero sin pasar por encima de los derechos de los demás”, escribió en la grabación que ya casi alcanza 500 mil reproducciones.



La empresaria también indicó que el país está en crisis no solo por los “políticos que la gobiernan” sino también por “las personas que están defendiendo sus derechos” y “lo hacen sin medir consecuencias”.



Finalmente, indicando que “el derecho al trabajo y a la vida también son derechos fundamentales”, concluyó que “no basta tener el derecho, debe hacerse sabiendo los límites. Estoy de acuerdo en que las personas que creen tener un derecho, lo hagan valer. Pero, sin pasar por encima de los derechos de los demás”.



(Siga leyendo: La multa que pagó Elizabeth Loaiza por violación a territorio wayuu).



Tendencias EL TIEMPO