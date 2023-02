La presentadora y exreina de belleza Daniela Álvarez atravesó por una difícil situación hace un par de años, cuando producto de una isquemia le tuvieron que amputar su pie y parte de su pierna izquierda.



Desde entonces, ha sido la inspiración de quienes la siguen -cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Instagram-, pues comparte constantemente un mensaje de superación.

A su lado siempre ha estado su hermano y el resto de su familia, pero no cabe duda de que otro apoyo indispensable es el de su novio, el actor Daniel Arenas. Sin embargo, en las últimas semanas han crecido los rumores de que no pasan por el mejor momento de su relación.



Esto, después de que él besara a la mexicana Adamari López en el programa ‘Hoy día’.



El actor admitió que fue un paso en falso y que no puso un límite entre la realidad y la ficción. “Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces, me disculpó porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo, que somos seres humanos y nos podemos equivocar (...), Ahora, ni hice un pecado, ni tengo un romance con nadie”, señaló en su cuenta de Instagram el pasado 29 de enero.



Así mismo, luego apareció en un video refiriéndose a Daniela como el amor de su vida: “En este momento mi pareja actual es a quien amo, a quien quiero, a quien apoyo y a quien considero mi compañera de vida”.

Por su parte, la presentadora asistió al Carnaval de Barranquilla e hizo parte de los tradicionales desfiles por la vía 40. En uno de esos fue abordada por periodistas de ‘Lo sé todo’.



Ella aprovechó para enviar un saludo a los televidentes y cuando le preguntaron por su relación con Daniel Arenas devolvió el micrófono.



Lo cierto es que no ha dado una opinión clara al respecto, pero sus fanáticos sospechan que sí puede haber problemas en el paraíso.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS