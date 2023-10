Esta es la reacción de Antonela Roccuzzo ante la muerte de Matthew Perry, de 'Friends'

El mundo del espectáculo se vio sacudido este sábado 28 de octubre por la triste noticia del fallecimiento de Matthew Perry a los 54 años.



El cuerpo del actor fue encontrado en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles, lo que desencadenó una oleada de conmoción en las redes sociales, incluyendo un emotivo mensaje de Antonela Roccuzo.

Un adiós a un icónico personaje de comedia



Matthew Perry se ganó el cariño de millones de fans por su interpretación del icónico 'Chandler Bing' en la serie 'Friends', una producción que protagonizó durante 10 temporadas junto a Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox-Arquette, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc.



La cuenta oficial de 'Friends' en Instagram, con más de 12 millones de seguidores, expresó su devastación ante la noticia y rindió homenaje a Perry: "Fue un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, seres queridos y todos sus fans".

Esta fue la reacción de Antonela Roccuzzo

La reacción de Antonela Roccuzo en su conmovedor mensaje no pasó desapercibida. La modelo respondió al post al darle 'me gusta' y un emoticono de carita triste, junto a otro que representaba lágrimas. Su gesto conmovió a sus seguidores y mostró su pesar por la pérdida de Matthew Perry.

La empresaria se pronunció sobre la muerte del actor en un comentario en el sitio oficial de 'Friends'. Foto: Instagram: @friends

Un legado en el cine y la televisión



Matthew Perry dejó un legado en la industria del entretenimiento, protagonizando películas junto a estrellas de Hollywood como Bruce Willis en 'Whole Nine Yards', Salma Hayek en 'Fools Rush', y Zac Efron en '17 Again'.



Sin embargo, fue su papel como Chandler Bing en 'Friends' el que lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los personajes más queridos de las series de comedia.

Maggie Wheeler, la actriz que interpretó a Janice en 'Friends', compartió un sentido mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, diciendo: "Qué pérdida. El mundo te extrañará, Matthew Perry".

(Lea: ¿De qué murió salsero Héctor Rey de ‘Te propongo’ en Puerto Rico?).

Acompañó sus palabras con una imagen de ambos personajes en la serie y expresó su gratitud por los momentos creativos compartidos. Desde Warner Bros. también se unieron al luto, afirmando que nada puede hacer menos terrible esta pérdida y que Perry vivirá por siempre en los corazones de sus fans.

Luto mundial por la muerte de Matthew Perry, estrella de la serie 'Friends'

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



