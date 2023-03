Linda Palma es una de las caras más conocidas de ‘Noticias Caracol’. Con talento, carisma y constancia, la presentadora se ha ganado un lugar en el corazón de los televidentes, quienes la siguen de cerca en la sección de entretenimiento, de la que hace parte desde hace varios años.



La también modelo barranquillera inició su carrera en el reinado de Señorita Bogotá, pero no tardó en saltar a la televisión. Por varios años, fungió como presentadora de algunos programas en el canal de televisión abierta Citytv, propiedad de esta casa editorial, y luego se le vio conduciendo reconocidos concursos como ‘Yo me llamo’ y ‘La Voz Colombia’ -en su versión infantil también-.

Durante hace algún tiempo, Linda Palma ha venido acompañando a los televidentes todas las noches al entregar noticias relacionadas con el mundo del entretenimiento. O al menos así era hacía unos días, antes de que brillara por su ausencia en el informativo.



Ante las dudas que persistían con respecto a su alejamiento de la pantalla chica, la conductora de ‘Show Caracol’ decidió revelar los motivos que la llevaron a ausentarse.

Aunque en un inicio se especulaba que las razones podrían estar relacionadas con problemas de salud, como ya había ocurrido en otra oportunidad, Palma se encargó de sacar a la luz la verdad con una publicación en la que puso de manifiesto la pérdida de su abuelo paterno, Miguel Palma.

“Gracias por tu legado, por tu disciplina, carácter, coraje y honestidad. Gracias por sacar adelante a mi hermosa y fuerte familia paterna. Gracias por amar por más de 70 años a mi abuelita Lola”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram, al tiempo que compartió una fotografía en la que se le ve posando con su abuelo.



“Aunque todos en la familia estamos muy tristes por tu partida, también estamos agradecidos porque tuviste una muerte tranquila y en paz, rodeado de tus amores (...) Mi nuevo angelito en el cielo”, agregó la reconocida presentadora.



Según contó en la publicación, el deceso de su abuelo ocurrió hace tan solo unos días, el 13 de marzo de 2023. Si bien no dio más detalles de lo ocurrido, tranquilizó a sus seguidores haciéndoles saber que, aunque ha estado ausente del noticiero, espera volver la próxima semana.

Linda Palma compartió el fallecimiento de su abuelo a través de Instagram- Foto: Instagram: @lindapalma

“Esta es la razón de mi ausencia estos días. Espero volver la próxima semana, si Dios quiere”, concluyó en la descripción de la fotografía.



Luego de desactivar los comentarios de la publicación, la presentadora compartió algunas imágenes más de su abuelo paterno en las historias de Instagram, a las que acompañó con el mensaje: “Mi querido abuelito, Miguel Palma. (Q.E.P.D.)”.

‘La vida es Linda’

En el año 2008, Linda Palma fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central), de acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.



“En una semana de parciales de la universidad me levanté a bañarme y cuando entré a la ducha no sentía un lado del cuerpo ni el agua que rodaba. Me dio mucho hormigueo, pero se pasó y con la irresponsabilidad de la edad seguí la vida; no dije nada”, contó la presentadora en entrevista con EL TIEMPO, con respecto a las primeras señales.

(De interés: La presentadora Linda Palma da parte positivo de su salud).

Desde entonces, ha venido haciendo frente a su enfermedad. Hace unos años, incluso, lanzó un libro titulado ‘La vida es linda’, en el que “narra los detalles, los procesos, la crisis, cada uno de los aprendizajes que ese momento de su vida le dejó y cómo es vivir con esclerosis múltiple, incluso siendo una condición incurable”.

