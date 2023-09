El actor Juan Pablo Barragán ha logrado posicionarse entre los mejores nueve cocineros de 'MasterChef Celebrity', suceso que lo sorprendió, ya que no imaginó que llegaría hasta ese punto de la competencia.



Una victoria, si se tiene en cuenta que fueron más de 20 famosos los que ingresaron al reality, así que se puede decir que ha podido sortear los distintos retos que lo han hecho sufrir más de una vez.

Si bien es cierto que el cantante ha tenido un gran desempeño en la cocina más famosa de Colombia, esto no ha sido lo único que ha llamado la atención entre los espectadores.



Quienes han visto fielmente el programa saben que es muy común ver a Barragán con lentes oscuros tanto en el set de grabación como en los desafíos que se realizan al aire libre.

Un hecho que ha suscitado la curiosidad de los televidentes, ya que en los espacios donde hay luz solar se justifica, pero ¿por qué los usa en la cocina de 'MasterChef Celebrity?



Esta misma pregunta se la hizo una periodista radial de los '40 principales', que al igual que sus seguidores, también tenía la duda. En medio del programa 'Impresentables', este explicó que utilizó las gafas oscuras en principio por una necesidad.



“Eso allá es todo el día, desde muy temprano hasta muy noche y en un reto se me rompieron las gafas y las únicas que me quedaban con aumento eran las de sol, y como no tenían tiempo de ir a mandar a hacer unas, pues me tocó utilizar esas", afirmó el artista.



Aunque nos sale siempre con ellas, sí ha habido varios episodios seguidos en los que tiene este accesorio puesto mientras cocina, situación que le funcionó para ser más práctico y darle un distintivo a su participación.



“Como se graban dos programas diarios, uno realmente pierde mucho tiempo cambiándose y eligiendo qué ponerse y todo eso, entonces yo siempre me vestí con pantalón negro, camisa blanca y compré una docena de tirantas para que pareciera que sí me cambié, y lo combinaba con las gafas y ahí se volvió como esas figura, ese personaje”, indicó Barragán para la emisora .



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

