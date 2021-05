La razón por la que Alejandra Azcárate no publica fotos con su esposo

La actriz, presentadora y humorista, Alejandra Azcárate, se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer que un avión, que presuntamente sería propiedad de su esposo, fue incautado en la isla de Providencia cuando intentaba despegar con un cargamento de droga.



Ante esta situación, a muchas personas les ha surgido la duda: ¿por qué Alejandra no sube jamás fotos con Miguel Jaramillo ni muestra en redes sociales su vida en pareja?



La actriz, de 43 años, ha asegurado que su relación con el publicista es la más estable de su vida y, por esto y más razones, considera que su hogar e intimidad son sagrados.



Así las cosas, ha decidido no exhibir su vida personal en Instagram - red social en la que tiene más de 3.2 millones de seguidores - ni en el resto de sus cuentas.



“Nunca he expuesto mi relación matrimonial ni mi entorno de hogar por una sola razón: yo considero que los verdaderos artistas, los que tenemos pasión por nuestro oficio no exponemos la vida personal”, dijo hace un tiempo en una entrevista para 'La Red', de 'Caracol Televisión'.



De igual manera, en el programa 'Bravíssimo', la famosa contó cómo comenzó su historia de amor con el presidente de la Asociación de Aviación Civil General Aopa Colombia.



Según relató en el espacio de Citytv, se vieron por primera vez en una Feria de Manizales y 15 días después volvieron a hablar. Desde ese momento han sido inseparables.



Cabe mencionar que el campo profesional de Miguel Jaramillo Arango, también conocido como el 'Flaco' Jaramillo, está relacionado con el mundo de la publicidad, actividad que ejerce hace más de 15 años.



Es uno de los directores de Lamuvi Films, una productora cinematográfica, centrada sobre todo en la publicidad, que tiene su base en Bogotá. Allí, Jaramillo ha estado a la cabeza de comerciales para reconocidas empresas de Colombia y Latinoamérica.



