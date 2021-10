¿Por qué Alejandra Azcárate no ‘se le ha medido’ a concursar en MasterChef?

Alejandra Azcárate es una de las comediantes más reconocidas del país. Si bien se ha visto envuelta en uno que otro escándalo, tanto en el mundo del entretenimiento como en otros ámbitos del panorama nacional, su carrera continúa cosechando frutos. Incluso hace poco comenzó su periplo como jurado del programa ‘¿Quién es la máscara?’.

Este nuevo acercamiento con el espectáculo también ha extendido las vías de comunicación con sus seguidores. Durante las últimas semanas ha estado más activa de lo habitual en redes sociales y se ha ‘atrevido’ a contestar preguntas sobre diversos temas.



En las últimas horas se viralizó una respuesta en torno a un reality popular en Colombia: MasterChef Celebrity.

(Le puede interesar: Diego Camargo 'se confiesa': ¿cómo fue su experiencia en MasterChef?).

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Azcárate. Foto: Captura de pantalla

En una de las cajas de preguntas de su cuenta de Instagram, un usuario le preguntó: “¿Nunca te han invitado a participar en ‘MasterChef’? ¿Aceptarías?”.



Azcárate contestó casi de inmediato.



Ella dijo que al reality culinario la han invitado tres veces, sin embargo, en ninguna ha aceptado dado que ‘no se le da’ del todo bien la cocina y probablemente no podría competir con tanta seriedad.



“Siempre he dicho que no porque el año pasado, en cuarentena, por ejemplo, reventé una refractaria metiéndola al horno con algo congelado. Es que no se me da”, respondió.



¿Cómo le iría a Azcárate en MasterChef?



En el reality uno de sus colegas comediantes ya fue ganador: Piter Albeiro venció en la primera temporada, en 2018.



En 2019 la ganadora fue la cantante Adriana Lucía.

(Además: La nueva faceta de Piter Albeiro como presentador).

En la edición actual otro comediante, Frank Martínez, sigue ‘en carrera’ por llegar a la final. Esta tercera temporada, no exenta de polémicas –más bien todo lo contrario: controversial en la gran mayoría de capítulos– tiene a la actriz Carla Giraldo como finalista oficial.



Este domingo alguno de los otros participantes podría abandonar ‘los hornos’.

Facebook Twitter Linkedin

Gregorio Pernía quiso ayudar a Frank, pero lo regañaron. Foto: RCN

Más noticias

Carla Giraldo: ¿Cuál fue su primer papel en la televisión?

Liss Pereira quiere hacer un 'en vivo' sobre MasterChef: 'Tergiversan todo'

Boxeador ruso, en estado crítico tras asesinar a un oso que mató a su amigo

Greeicy Rendón habla de rumores sobre su embarazo

Tendencias EL TIEMPO