Famosa rapera reveló que ha sido acosada por celebridades en redes

Iggy Azalea, intérprete de éxitos como ‘Fancy’, ‘Black widow’ y ‘Team’, aprovechó el lanzamiento de su último sencillo llamado ‘Sip it’, en el que colabora con el rapero Tyga, para acusar a varias personalidades públicas de dejarle mensajes explícitos en sus redes sociales.

La artista publicó un video en TikTok en el que, mientras hacía lipsync (mímica) de la letra de su canción que dice “los raperos en mi teléfono y en mis mensajes directos no me dejan tranquila”, reveló capturas de pantalla de las conversaciones.



En la grabación se alcanzan a leer frases como “Eres mi sueño” y “Estoy tan enamorado de ti”, escritas por perfiles de 12 millones de seguidores en Instagram y 2.3 millones, respectivamente.



Así mismo, una persona se le declara al decir: “Hola, Iggy. Me gusta tu personalidad y tu estilo me parece único. Me gusta tu espíritu también y que te agrade la música de Medusa y Tupac. Quisiera construir una amistad y tal vez una relación contigo”.



Pero ahí no acaba la historia, pues el contenido de los demás mensajes es mucho más fuerte. Incluye palabras soeces e, incluso, le dicen que quieren tener sexo con ella.



De hecho, el mensaje que más llamó la atención fue el siguiente: “Sé que tienes dinero y no te llama la atención, pero tu tiempo es valioso, así que te pagaré por él. Te daré 15 mil dólares solo por que me hables y tengamos una conversación por teléfono o por aquí”.



En el video no se ve quiénes fueron los usuarios que le dejaron dichos mensajes. Hasta el momento, la rapera no ha querido revelar sus nombres tampoco y aseguró, en una de las respuestas a sus fans, que esto es ‘todo lo mala que puede ser’.



Además, una persona respondió que no entiende por qué los hombres creen que esos mensajes son atractivos, a lo que ella comentó: “Exactamente. ¿Cuándo has dicho algo así y ha funcionado? Porque me niego a creer que alguien respondería a esto”.



