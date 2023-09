El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.

MasterChef Celebrity se encuentra en la parte más emocionante de la competencia, ya que los concursantes están empleando diversas estrategias para aumentar sus posibilidades de convertirse en los mejores chefs y llegar al anhelado top cinco.



En el capítulo 104, los participantes se enfrentaron a un desafío creativo, pero hubo una sorpresa: antes de comenzar, los cocineros debían sacar fichas y el famoso que obtuviera la ficha negra tendría que decidir quién no cocinaría en este reto.



Martha Isabel Bolaños, también conocida como la 'Pupuchurra', sacó una ficha negra, pero su elección sorprendió a sus compañeros, pues todos esperaban que ‘castigara’ a Carolina Acevedo, con quien ha tenido algunos problemas, durante la competencia.

Sin embargo, la ‘Pupuchurra’ decidió que la persona que no cocinaría en este desafío creativo sería Daniela Tapia, con quien asegura tener una ‘muy fuerte amistad’ que trasciende más allá del programa.



Esta inesperada decisión generó varias críticas por parte de los demás participantes, quienes consideraron que Martha Isabel Bolaños era una mujer desleal, ya que podía haber elegido a otros participantes.

Chernóbil fue un pedo comparado con esta explosión 💣💥 #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/GY1RyOiOWJ — Fernand und Leclerc (@FernandLeclerc1) September 21, 2023

Además, Daniela Tapia se desahogó y le dijo algunas palabras a Martha, incluso la llamó traidora. "No se traiciona a los amigos. No hay excusas, no se traiciona. Ella es una traidora", dijo la actriz.



"Le pido que no me vuelva a hablar en la vida", agregó la actriz cubana.

Tras la reacción de Tapia, la actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ entró en una crisis, lloró y aseguró:



“Me siento muy mal. Este llanto es porque tengo que hacerme cargo de mi equivocación, jugué pésimo, debí habérselo puesto a Carolina y ya me hago cargo del resto, no me queda más, me hago cargo de las consecuencias”.

