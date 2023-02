El argentino es conocido por haber sido comprado por el Inter de Milán, en 2018, después de pagarle a Racing Club, equipo del cual hizo parte el futbolista la mayor parte de su carrera, 27 millones de Euros.

En el club del calcio, 'El toro' ha sido campeón en la serie A. Además, jugó con la camiseta de su país en las copas América 2019 y 2020. Fue nominado al Balón de Oro en 2021.



También, en 2022, Martínez jugó con la selección de Argentina en el mundial de Qatar logrando quedar como campeón mundial.

No todo es fútbol, puesto que en el 2018 conoció a la influencer fitness, Agustina Gandolfo, en una fiesta de cumpleaños en Buenos Aires. Festejo que hizo que tras la partida de Martínez a Milán siguieran manteniendo una comunicación constante.

Desde ese momento comenzó su historia de amor, pues la oriunda de Mendoza viajó a la capital de Italia para visitar al jugador en una estadía que duró más de lo esperado. Razón que hizo que Martínez tras de no resistir estar lejos de ella le pidiera que se fuera a vivir a la capital de Italia junto a él, una decisión que Agustina tomó inmediatamente.



Actualmente tienen una hija de dos años, Nina Martínez, y están esperando su segundo hijo, según comunicó el jugador en sus redes sociales.

Para septiembre de 2021, Agustina Gandolfo estuvo envuelta en rumores de infidelidad por parte de los seguidores del futbolista.



Las razones que llevaron a esta hipótesis fue el cierre de la cuenta de Instagram del delantero para esa época, además de una publicación de la influencer que decía: “Espero que nunca te arrepientas del amor que diste. Aún cuando las cosas no salieron como esperabas, aún cuando la historia no tuvo el final que deseabas, ni el transcurso que querías”.



Esto despertó aún más los rumores de la posible infidelidad, sin embargo, la novia del jugador desmintió los rumores publicando en las historias de sus redes sociales: "Me tomo un mate mientras observo el poder de imaginación que ejercen. Los amo".



Finalmente, para aclarar más aún los chismes, el delantero afirmó en una publicación: "Gente ¿Por qué inventan historias de separación? Yo con mi mujer estamos juntos y bien, no hay nada que explicar y aclarar. Somos felices".



Después de cinco años de su relación, el futbolista decidió proponerle matrimonio a su novia. Así lo hizo saber con una publicación en su instagram en donde comparte un vídeo de su propuesta con una descripción en la que comenta: “Tu SI guardado para toda la vida en mi corazón. Para siempre de tu mano. Te amo”.

Tras su confirmación recibió mensajes por parte de sus amigos, entre ellos Nicolás Otamen quien le escribió con gran emoción: “Felicidades villerito villeritoooo. El último romántico”.

