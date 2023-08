Existen momentos célebres en la historia que quedan como recuerdos imborrables, uno de estos incluye a dos personas reconocidas y amadas por muchos: la princesa Diana y John Travolta.



En la recepción del 9 de noviembre de 1985, ofrecida por Ronald y Nancy Reagan en la Casa Blanca en honor al príncipe Carlos y la princesa por su viaje oficial a Estados Unidos, se dio uno de los bailes más memorables.

La Princesa Diana falleció en 1997. Foto: Lajos Soos / EFE

El portal de 'Vanity Fair' recordó este especial momento citando el documental 'In their own words' emitido por PBS, el 'Public Broadcasting Service', una red de televisión pública de los Estados Unidos.



En esta el actor describió cómo sucedió todo, como si fuera parte de un 'libro de cuentos'. En medio del creciente reconocimiento de la princesa Diana, en el evento pronto se convirtió en el centro de atención.

No pasó mucho tiempo antes de que la primera dama de entonces se acercara a Travolta con una solicitud especial.



En el documental, el actor cuenta que "alrededor de las 10 de la noche, Nancy Reagan me dio un golpecito en el hombro y dijo: 'La princesa, su fantasía es bailar contigo'".



No rechazaría la oportunidad, aunque contara que se sintió nervioso por la reacción de la Diana de Gales. Después de decir "¿Le importaría bailar conmigo?", la pista simplemente se abrió para ellos.

Según el registro de este momento, bailaron durante lo que pareció como 15 minutos, aunque claramente había sido mucho menos, un recuerdo que Travolta registró en su memoria como "un momento mágico muy especial".



De acuerdo con varias fuentes, el fotógrafo oficial de la Casa Blanca, Pete Souza fue el encargado de inmortalizar este instante que forma parte de la historia de la realeza y de Hollywood.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

