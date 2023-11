Pocahontas de Disney: así se ve en su versión 'live action' gracias a la IA

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta que está siendo utilizada en muchos ámbitos, entre ellos en el cine y la televisión para recrear a ciertos personajes que han sido llevados a la pantalla por medio de caricaturas o dibujos animados.



Esta vez, fue un internauta quien decidió mostrar uno de sus personajes más icónicos de Disney en su versión ‘Live action’.

Pocahontas, la hermosa nativa, fue llevada a esta herramienta para saber cómo se vería como una persona de carne y hueso.



La compañía ya ha vuelto realidad aquellos personajes que se volvieron famosos en películas animadas, con tan mala suerte que no han tenido la aceptación esperada, como el caso de 'La Sirenita', película que no alcanzó los recaudos esperados ni un amplio cariño del público.



Ahora bien, siendo Pocahontas una de las películas más queridas por la audiencia, aún no se ha tenido noticia alguna de si la compañía podría realizar el ‘live action’, pero por lo pronto su imagen ha sido recreada por medio de IA.



El artista detrás de la creación es @mysmartarts, un usuario en Instagram que publicó la imagen de la hermosa mujer, además de otros personajes reconocidos en el mundo del anime y los videojuegos.



Algunos esperan que esté 'live action' sea realidad, así como se puede ver en pantalla películas como 'Cruella', 'La Bella y la Bestia' y series en otras plataformas como Netflix, como es el caso de 'One Piece'.



Algunos de los seguidores del usuario le solicitan que recree otros personajes como el amor de Pocahontas, el capitán John Smith, Claire Redfield de Resident Evil y actrices de la vida real como la mexicana Yalitza Aparicio, pero en su versión Disney.

