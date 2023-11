La prenda de Kim Kardashian que fue un éxito en ventas en internet

El pasado mes de octubre la socialité Kim Kardashian, lanzó con su marca Skims, una prenda de vestir que muchos consideraron una revolución y otros una verdadera ridiculez.



Esta línea de prendas íntimas que lanzó se trataba de unos brasieres, lo cuales tienen un relieve similar a lo que sería un pezón, que se nota a través de la ropa.



La prenda se promocionó en la plataforma online de Skims, y a pesar de todos los pronósticos se agotó en poco tiempo.

Para el lanzamiento de la prenda, Kim optó por hacer un video en el que aseguraba que con esta prenda hará su parte para contribuir con el cambio climático y que quien la lleve, aunque esté en un lugar caluroso, siempre parecerá que tiene frío.



La socialité, por la venta de este push up, donará el 10 por ciento de las ventas a 1 % for the planet, una red de organizaciones y empresas que se dedica a trabajar para apoyar a quienes hacen algo por el planeta.



Entonces, el ultimate nipple push-up bra, como se llama el producto, no solo contribuirá con el ambiente, sino que está ayudando a aquellas mujeres que han sido víctimas del cáncer de mama y por ende han tenido que someterse a una mastectomía, haciendo que su confianza y seguridad regresen.

Así mismo, mujeres trans que querían una opción más real a la hora de vestir también se sienten complacidas por esta prenda.



Sin embargo, el push up no solo ha recibido la aceptación de este sector de la población, sino que otras mujeres manifiestan su inconformismo por este, puesto que la mujer que lo use puede ser víctima de acoso en la calle o el trabajo, porque '¿quién va a querer ir mostrando sus pezones por la calle?’



“Lo que menos quiero en el trabajo”, “esto es muy estúpido”, “para mi colonia marginal donde te sexualizan solo por ser mujer, no van esos bra”, “Gracias, yo prefiero no usar bra”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de la prenda.

