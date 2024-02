La pregunta que debe hacer en una entrevista de trabajo para tener un mejor sueldo

Conseguir empleo es una tarea difícil para cualquier persona, ya que, al aplicar, tiene que mostrar años de experiencia, capacidades para su puesto de trabajo y pasar los filtros de pruebas y entrevistas.



Otra de las cosas que preocupa a los trabajadores es el pago, y para esto, una exreclutadora de la consultora Goldman-Sachs, dio un consejo para que las personas puedan tener ventajas en el pago.



(Además:

Es común que algunas empresas ofrezcan un rango de salario entre dos precios o consulten con usted la 'Aspiración salarial' y aquí es donde comienza a jugar un papel importante lo que usted haga.



Según el medio 'La Vanguardia', "si ellos no te conocen, no sabrán si vales como para pagártelos o no. Y si tú no sabes qué valoran exactamente, no te podrás vender adecuadamente".



(Además:

Es por esto que al momento de aplicar al trabajo, usted deberá saber cuáles son las aptitudes y experiencias que necesita la empresa, para que así, usted sea un trabajador de valor.



"Por ejemplo, el entrevistador/a podría decirte que el candidato que merece el sueldo máximo tiene x años de experiencia en el sector, ha coordinado a un determinado número de personas, ha liderado proyectos específicos o es experto en uno o varios aspectos concretos", asegura la extrabajadora de la consultora Goldman-Sachs.



(Siga leyendo:

Luego de conocer esto, "la está en ir sacando estas virtudes a lo largo de la entrevista y que vayan calando en el reclutador", aseguró. Incluso, esta exreclutadora asegura que usar las mismas palabras que el entrevistador cuando le pregunten por un sueldo alto.



Finalmente, cuando le hagan la oferta y vean que es el candidato, solicite el sueldo más superior de ese momento, pues la experta dice que es mejor eso a que la persona solo se marche sin más.

Más noticias: