La predicción de Nostradamus para 2024 sobre la Nasa en Marte: 'Falla en la luz'

Cada año es una nueva oportunidad de nuevos comienzos. Para el médico y boticario francés Nostradamus existen episodios que se pueden predecir. A lo largo de la historia, sus escritos y divulgaciones se han vuelto famosas, al punto de que, hasta el día de hoy, muchos creen en sus augurios.

¿Qué dijo Nostradamus sobre Marte a la Nasa?

A punto de finalizar el 2023, algunas teorías ya comenzaron a salir a la luz sobre lo que pasará el otro año. Una de las más sonadas es sobre el pronóstico del boticario francés sobre la llegada del ser humano a Marte y un acontecimiento que se vivirá en este planeta.

De acuerdo con medios internacionales, la predicción que hizo sobre la Nasa en ese planeta fue que "habría una falla de luz en Marte". Algunos creyentes aseguran que la profecía se podría relacionar con las nuevas incursiones del planeta rojo y un evento que sucederá.

Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar mas próximo al Sol. Foto: iStock

Sin embargo, La Sociedad para la Investigación Científica de Paraciencias (GWUP) asegura que muchas de las profecías que se divulgan de personajes como Nostradamus y Baba Vanga son de personas que permanecen en el anonimato y se pasan por estos videntes. Por eso hay que tener cuidado con ellas.

Por otro lado, hay varias personas que creen fielmente en esta teoría sobre el planeta y especulan las posibilidades de que la ESA (Agencia Espacial Europea) lanzará una misión el otro año, la cual no resultaría tan exitosa como esperan.

No obstante, no se sabe a qué hace referencia sobre que habría una falla de luz en el planeta rojo que dice el vidente.

Otras predicciones de Nostradamus para 2024

Este año varias fueron las predicciones que no fueron acertadas. Según el matemático Michael Kunkel, quien desde hace más de 20 años analiza eventos esotéricos para la (GWUP): "Muchas de las más sonadas profecías para 2023 fallaron de manera contundente".

El experto compartió que, en el caso de Nostradamus, no acertó con la catástrofe que pronóstico sobre el aceleramiento del cambio climático que afectaría a Europa. Baba Vanga no le atinó a los vaticinios de que la Tierra no seguiría su misma órbita.

Entonces, este 2024, algunas teorías que salieron a la luz serán que la situación climática empeorará más, habrá un nuevo Papa y una posible guerra China que iniciará en el océano.

El 'New York Post' recoge que el comentarista británico Mario Reading, quien habla sobre vaticinios de Nostradamus, aseguró que el boticario reveló que el rey Carlos III abdicaría por los ataques contra él y su "segunda esposa" Tras ello, Harry lo remplazará en vez de William.

Pronósticos zodiacales con el profesor Salomón

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO