La postura que toma ante los problemas negativos dice mucho de usted, según experto

Diariamente, millones de personas viven en la constante búsqueda de cumplir sus sueños, y toman diferentes caminos para hacer más sencilla o más segura la consecución de los mismos, también hay quienes ‘manifiestan’ y se dedican a esperar, quienes solo ven obstáculos y quienes trabajan cada día para lograr sus anhelos.



Recientemente, Flavio Calvo, doctor en Psicología, con mención Cognitiva Conductual, Sistémica y en Neurociencias, y que en los últimos años ha ganado gran reconocimiento decidió profundizar en el tema y aseguró que la posición en la que se enfrentan los diferentes obstáculos dice mucho de las personas.

"Estarías parado en una posición muy maníaca si creyeras que no van a surgir problemas en esa búsqueda: los problemas van a surgir. Frente a ellos, se pueden tomar dos actitudes: dejarte vencer o encontrar la manera de superarlos", dijo el psicólogo en conversación al diario ‘El Clarín’, de Argentina.

El terapeuta asegura que cuando se habla de los problemas cotidianos se debe distinguir que hay dos grandes grupos: los previsibles y los imprevisibles, asegurando que hay algunas adversidades que se pueden prever.



“Sería un error no buscar las soluciones previas (...) Es por esta razón que al trazar un plan de acción es conveniente pensar todas las alternativas que podrían surgir”, dice el doctor en psicología.



“Una vez que se tiene en claro la viabilidad, también es bueno divergir, es decir, pensar los diferentes escenarios que podrían presentarse. Conviene ser la persona más negativa del mundo, para que nada escape de las posibilidades”, agregó.



“Muchas veces es uno mismo quien, al adoptar una actitud tóxica, se convierte en el obstáculo para alcanzar la meta: aferrarse a lo conocido, adoptar un rol de víctima, guiarse por celos o envidia, concentrarse más en lo que otros hacen, son conductas que pueden autoboicotearnos; por lo que es muy beneficioso a la hora de evaluar, reconocer cuáles son las emociones y motivaciones para dar cada paso”, recomienda el psicólogo.

Posiciones qué toman las personas ante las adversidades

Posición maníaca

El experto dice que en esta posición las personas creen que si usted está bien, todos están bien, pues quienes se ubican a sí mismos y a los demás en una posición sobrevalorada creen que no van a tener problemas, que "todo va a salir bien".

Posición nihilista

Por el contrario, el doctor en psicología dice que si usted no está bien, los demás tampoco lo estarán y solo estarán enfrascados en ver negatividad y problemas en todo lado.

Posición paranoide

El doctor Calvo menciona que a diferencia de las anteriores posiciones, se cree estar bien y los demás no, si usted está en esa posición se cree que los demás no, y no entienden lo que usted entiende, por eso no van a comprender los planes, por lo que son personas muy cerradas a escuchar la opinión de los demás.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO