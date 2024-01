La posible razón por la que Mauro Urquijo terminó su relación con su exesposa

Mauro Urquijo es uno de los rostros más icónicos de la televisión colombiana. El actor es recordado por su participación en varias telenovelas como 'La hija del mariachi', 'La mujer en el espejo’ y ‘Doña Bella’.



Sin embargo, desde 2017 el manizaleño tuvo que alejarse de la pantalla chica a causa de un grave quebranto en su salud cardiovascular, por el que tuvo una cirugía a corazón abierto.

Así lo confirmó durante un especial para el programa 'Historia clínica' del Canal 'RCN', donde sus allegados y familiares hablaron de su padecimiento y de algunos aspectos de su vida. Entre ellas, la relación con su exesposa, la también actriz, Adriana López.



En 2014, los dos anunciaron su separación tras 13 años de unión, que dejó dos hijos: Lucas y Roz quien, recientemente, inició su transito de género.



Para ese momento se rumoraba que la relación había terminado por una posible infidelidad de parte de López con el productor Andrés Santamaría.



Especulaciones que la mujer desmintió ese año en una entrevista para este medio: "No puedo decir que hubo cachos. Si me van a acusar de algo, que me muestren las pruebas. Yo solo pienso que a (Mauro) se le acabó el amor".



Y añadió: "Quise proteger a mis hijos y a las niñas Santamaría (refiriéndose a las hijas del productor Andrés Santamaría, de quien dijeron en otros medios que era su pareja). Esa familia se ha portado conmigo de forma ética y respetuosa. No hay más que decir de él y de mí", dijo López en marzo de dicho año.



Sin embargo, el tema ha salido nuevamente a la luz, luego de que la madre de Urquijo señalara para el programa, que en efecto, López le habría sido infiel al actor.



"Después se conoció con Adriana, con la que tuvo los dos niños, pero se separó porque ella tenía un señor de 'RCN' con el que estaba saliendo", dijo Dora Vanegas para el programa.



Sin embargo, se desconoce una razón oficial de las partes, al respecto, ya que se sabe que su trato tampoco ha sido el mejor desde su divorcio. De hecho, la actriz ha denunciado en repetidas ocasiones al actor por inasistencia alimentaria, entre otras cosas.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

