'La pornografía me salvó la vida': Amaranta Hank sobre el lanzamiento de su libro

En una entrevista con El Tiempo YouTube, la reconocida figura de la industria del entretenimiento para adultos, Amaranta Hank, abrió su corazón sobre su experiencia en la pornografía, su lucha contra la depresión y su perspectiva feminista.

Hank, conocida por su seudónimo inspirado en el personaje Amaranta de "Cien años de soledad" y en el escritor Charles Bukowski, compartió cómo su entrada en la industria del porno no solo le proporcionó una plataforma para expresarse, sino que también le permitió acceder a atención médica de calidad para tratar su depresión. Según ella:



"La pornografía en parte me salvó la vida para porque me permitió acceder por ejemplo a salud de calidad para poder no sé si curarme o tratar esa depresión."



La ex actriz reveló varios detalles sobre carrera en la industria porno. Foto: Instagram @amaranta.hank

La entrevista revela que Amaranta Hank fue diagnosticada con depresión a la edad de 14 años, después de la muerte de su padre. Inicialmente, fue medicada, pero abandonó la medicación debido a los efectos secundarios. Fue solo más tarde, cuando comenzó a trabajar como actriz porno, que pudo buscar profesionales de la salud mejor calificados para tratar su depresión de manera efectiva.



"Pensaba mucho por en que por ejemplo la pornografía es algo que no haría en ese momento, siento que fue una etapa que fue necesaria para mí, que me ayudó a entender muchas cosas y me enfrentó a contextos nuevos y me fortaleció bastante como persona, como mujer" compartió Amaranta Hank.



La entrevistada, quien se identifica como feminista, también abordó el tema del feminismo y el trabajo sexual. Aunque admira y respeta el feminismo, tiene puntos de vista distintos sobre la abolicionista, sosteniendo que no está de acuerdo con el feminismo abolicionista que busca eliminar cualquier forma de trabajo sexual.



"Soy feminista porque yo elegí mi libertad porque yo elegí tomar decisiones sobre mi cuerpo porque yo hoy en día Soy la dueña de mi cuerpo de mi vida de lo que yo hago y eso me hace completamente feminista," afirmó Amaranta.



Además de revelar sus experiencias personales y su perspectiva feminista, Amaranta Hank aprovechó la entrevista para promocionar su libro "Desnuda", en el que profundiza en sus vivencias en la industria del entretenimiento para adultos y aborda temas relacionados con la pornografía, el feminismo y la privacidad.



La entrevista arroja luz sobre la vida y las experiencias de Amaranta Hank en una industria controvertida, destacando su lucha contra la depresión, su perspectiva feminista y su búsqueda de la autonomía sobre su propio cuerpo y carrera.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL