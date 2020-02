La polémica vida del actor y cantante Aaron Carter

Desde la década de 1990, cuando se lanzó como solista con su EP ‘Let The Music Heal Your Soul’, sumado al hecho de que su hermano, Nick Carter, era uno de los integrantes de los Backstreet Boys, el joven de la familia Carter experimentó la fama desde temprana edad.

Con solo 10 años, Aaron Carter (1987) grabó su primer disco, ‘Aaron Carter’. De allí en adelante su adolescencia estuvo rodeada por cámaras y estudios de grabación. En televisión, participó en series como ‘Lizzie McGuire’, ‘Sabrina, la bruja adolescente’ y ‘7th Heaven’. Incluso grabó el tema ‘I Just Can’t Wait to Be King’ para la película ‘El rey león’.

Sin embargo, durante su vida adulta, Carter ha estado envuelto en diferentes polémicas. En 2019, su hermano Nick anunció a través de Twitter que tanto él como su hermana Angel habían pedido una orden de alejamiento contra Aaron por amenazas de muerte a Lauren Kitt, esposa de Nick Carter. “Debido al comportamiento cada vez más alarmante y de su reciente confesión de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi mujer embarazada y a nuestro hijo nonato (una niña que nació en octubre), no nos ha quedado más elección que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestras familias”, escribió el exintegrante de los Backstreet Boys.



Por su parte, Aaron aseguró públicamente que su hermana Angel mintió para beneficiar a Nick y acusó a su hermano mayor con el siguiente mensaje en redes sociales: “Me torturaste cuando era un niño. Y todo el mundo lo sabe, es público, y ahora tienes miedo de la verdad”.



De hecho, el actor y cantante añadió en sus declaraciones que su difunta hermana Leslie, quien estaba diagnosticada con bipolaridad desde pequeña, había abusado de él cuando tenía 10 años, abuso que se prolongó hasta sus 13. “Ahora me siento limpio, vaciado, toda mi verdad está aquí, solo necesito concentrarme en mi música, mi carrera y apoyar a todas las víctimas de abuso y violación”, añadió en sus redes.



Esto se suma a su última polémica en diciembre de 2019, cuando las autoridades derribaron la puerta de su casa tras una falsa alarma de intento de suicidio. Todo sucedió en medio de una transmisión en vivo de Instagram, en la que los fans del cantante se preocuparon al ver cómo se quedaba dormido en medio de la transmisión, por lo que alertaron a las autoridades sobre la posibilidad de una sobredosis, ya que anteriormente el cantante había compartido su diagnóstico de esquizofrenia y trastorno bipolar, además de depresión maníaca y ansiedad.



A pesar de todas las polémicas, Aaron Carter presume en redes su nueva relación con la modelo Melanie Martin y se encuentra trabajando en un nuevo álbum de estudio.



REDACCIÓN DOMINGO