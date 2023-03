Uno de los temas que están dando de qué hablar en la farándula colombiana actualmente es la separación de los cantantes Goyo y Tostao.



Esta pareja, que integra el famoso grupo musical ChocQuibTown, terminó su relación de 10 años, de la que nació una hija y en la que compartieron los mejores momentos de su gran carrera musical.



Tostao ha estado en el centro de la polémica por lo que ha publicado en las redes sociales, debido a que ha mostrado su nueva relación con la odontóloga Guigliola Valencia.

La pareja tuvo una romántica cena y a través de un romántico mensaje escrito en chocolate le preguntó si quería ser su novia, a lo que ella respondió positivamente.



A partir de ese momento, el rapero empezó a recibir todo tipo de críticas provenientes de algunas personas que afirman que Valencia traicionó la confianza de Goyo.



Al parecer, las dos mujeres tenían cierta relación de amistad e incluso habían sido fotografiadas estando juntas en diferentes eventos.

Tostao le salió a la polémica y publicó un mensaje en Twitter, con el que esperaba dejar el tema aclarado.



“Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo, han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estuvo tan dulce, ahora que sonrío ustedes inventan historias y me tratan de lo peor, dónde estaban cuando pasé por lo agrio. La vida es corta, vívela”, escribió.

Cuando estas seguro de la decisión que tomaste no necesitas dar EXPLICACIONES. — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) February 19, 2023

Cuando todo parecía aclarado, un trino de la cantante Goyo volvió a generar polémica, lo que causó nuevas críticas contra el rapero.



Goyo escribió en Twitter “Cuando estás seguro de la decisión que tomaste no necesitas dar explicaciones”.



Recientemente, escribió un nuevo mensaje en Twitter en el que dijo que se encuentra en un proceso de amor propio.

Repite conmigo: AMO✨y✨disfruto✨de✨ mi✨propia✨ compañía ✨ — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) March 7, 2023

“Repite conmigo: Amo y disfruto de mi propia compañía”, publicó.



Muchos de sus seguidores apoyaron su mensaje y le dieron palabras de admiración tales como: “Guerrera mi negrita, ánimo”; “tú sigue tranquila, sonríe!” animándola a seguir adelante en su vida y carrera musical.

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

