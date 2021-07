La polémica boda de la sobrina de Lady Di con un hombre 30 años mayor

Kitty Eleanor Spencer, la sobrina de Lady Di, se casó este sábado con el magnate de la moda Michael Lewis, en una lujosa ceremonia en Italia. La pareja dio el sí acompañada de amigos y familiares de la alta sociedad europea en el majestuoso escenario de la Villa Aldobrandini, una impresionante finca con un palacio del siglo XVI, ubicada en la ciudad de Frascati, con vistas a Roma.



La boda entre Spencer, de 30 años, y Lewis, de 62, fue el punto culminante de un fin de semana de fiesta que comenzó en la capital italiana el viernes a la noche. Las despampanantes celebraciones fueron acompañadas por celebridades y miembros de la aristocracia, tanto de Gran Bretaña como de otros países europeos.

La novia lució un sofisticado vestido de la firma Dolce & Gabbana en el momento de la boda y se cambió cuatro veces de vestuario a lo largo del banquete y la fiesta, con deslumbrantes prendas de la misma marca.



'Celebrities' y aristócratas

La boda se efectuó alrededor de las seis de la tarde del sábado, cuando el tórrido calor veraniego comenzaba a amainar en la Villa Aldobrandini.



Entre los presentes en la ceremonia se encontraban las hermanas de Kitty, las gemelas Eliza y Amelia; la vizcondesa británica Emma Weymouth y su esposo, Ceawlin Thynn, marqués de Bath, la estrella del pop Pixie Lott y su novio, el modelo Oliver Cheshire.



También disfrutaron del feliz momento en la onerosa villa italiana Sabrina, esposa del actor Idris Elba y la estrella del reality británico Made in Chelsea, el celebrity Mark Vandelli. No faltaron tampoco los tres hijos de Lewis, fruto de un matrimonio anterior, con quien los medios ingleses sostienen que Kitty ha establecido sólidas relaciones.



Los medios que cubrieron el evento no consignaron la presencia en la ceremonia de los príncipes Harry y William, que son primos de Kitty, ni tampoco sus respectivas esposas y a la vez primas políticas de la novia, Meghan Markle y Kate Middleton.



Kitty Spencer, o Lady Kitty, como se la conoce en las publicaciones que hablan de la realeza, es modelo, y la hija mayor de Charles Spencer, el hermano menor de Diana Spencer, la princesa de Gales, que falleciera en un accidente automovilístico en agosto de 1997.



Lewis, en tanto, es un magnate del mundo de la moda. Nacido en Sudáfrica, actualmente es propietario de las cadenas de la moda Whistles y Phase Eighty y es cofundador de una compañía de biotecnología en Israel.



Según la revista Hola!, el hombre tendría una fortuna que oscila alrededor de los 110 millones de dólares y posee innumerables propiedades a su nombre, como su mansión londinense, valuada en otros 25 millones.



Un vestido deslumbrante

La gran protagonista de la ceremonia, después de los novios, claro, fue la firma de moda Dolce & Gabbana. La novia lució un elegante vestido de esa marca, blanco, e inspirado en los modelos de la época victoriana, que hizo recordar al que usara la princesa Grace Kelly en su casamiento con Raniero de Mónaco, de acuerdo con lo que consigna Vanity Fair.



Pero el atuendo de novia fue tan solo una de las prendas de la firma que la modelo y aristócrata lució en uno de los días más importantes de su vida, la mayoría de ellos con looks florales que fascinaron a la concurrencia.



En la previa a la ceremonia se rumoreaba en los medios especializados que Kitty iba a utilizar en el momento de dar el sí la misma tiara de Lady Di, un tocado de diamantes con un diseño floral de tulipanes y otras flores en forma de estrella, que la princesa de Gales utilizó cuando se casó con el príncipe Carlos, en la catedral San Pablo, en Londres, el 28 de julio de 1981.



Pero finalmente, la sobrina de Diana habría optado por no usarla, según las imágenes que la firma de Stefano Gabbana y Domenico Dolce subió a las redes sociales.



Tras la ceremonia, los flamantes marido y mujer invitaron a los invitados a un banquete con baile, que cerró con una espectacular exhibición de fuegos artificiales.

Una semana de festejos

La boda fue el cenit ceremonial de una serie de celebraciones que duraron varios días. A comienzos de la semana, Lady Kitty organizó para sus amigos íntimos una despedida de soltera en la ciudad de Florencia. La noche siguiente publicó una foto del grupo con brillantes pelucas de colores.



El viernes a la noche, en tanto, la pareja ofreció una cena en el restaurante Galleria del Cardinale, en un palacio barroco en el centro de Roma, donde los invitados fueron agasajados con delicias culinarias como ravioles rellenos de caldo de res, pasta fregula sarda y, como postre, una selección de tiramisú y torta caprese.



De acuerdo con el Daily Mail, la relación de Lady Kitty y Lewis fue revelada por primera vez en agosto de 2018. Nueve meses después, fueron fotografiados juntos en Nueva York y Lewis le propuso matrimonio en diciembre de 2019.