La poderosa oración a San Ramón Nonato para la salud de los bebés recién nacidos

San Ramón Nonato fue un religioso nacido en un antiguo pueblo de España, en 1204 d. C. Desde muy joven entró en la Congregación de Padres Mercedarios que se dedicaban a rescatar cautivos y, también, fue enviado a rescatar cientos de católicos que estaban esclavizados, de acuerdo con 'EWNT'.

La historia dice que su nombre, Nonato, tiene un particular significado. Su madre murió en el parto antes de ver al niño que diera luz y, por esta razón, es conocido como "no nacido", según 'Aci Prensa'.



Cuando creció fue enviado al norte de África con una suma considerable de dinero, para rescatar a numerosos esclavos. Cuando se acabó el dinero, se ofreció como rehén por la libertad de varios prisioneros.

Después de un tiempo, logró salir y se dedicó a bautizar a varias personas. Sin embargo, tras esto, el gobernador se enteró y solicitó su persecución. A pesar de las amenazas, San Ramón siguió con su misión: auxiliar a quienes estaban en peligro.



En 1239, fue nombrado cardenal por Gregorio IX. Con su título nunca dejo atrás su humildad y se preocupó por los otros. Un año después, para 1240, el santo contrajo una severa fiebre que lo llevó a su muerte.



Él murió a la edad de 36 años, un 31 de agosto, y fue sepultado en la capilla de San Nicolás de Portell. Desde ese momento, su fiesta se realiza la misma fecha de su deceso.

Oración a San Ramón Nonato para la salud de los bebés recién nacidos

Su amor y dedicación lo hizo convertirse en el protector de embarazadas y niños recién nacidos. Se dice que, para él, durante su proceso de ayudar a los esclavos conoció a varias madres y presenció la llegada al mundo de varios niños.



Para la iglesia, la bendición de un hijo es obligatoria, para tener la protección desde su primer día con vida. Para evitar, la codicia y la maldad a este nuevo ser.



El portal web 'Fieles a Dios' comparte una oración efectiva a San Ramón Nonato para hijos recién nacidos. Esta, en efecto, actuará para su protección. A continuación, el texto completo:

Mi Amado Señor.



Déjame darte estas palabras de amor para un ser especial que ha llegado a mi vida.



Este cariño jamás lo había vivido, es por eso que el famoso dicho que el amor de padre es único y maravilloso.



El día de hoy no vengo a pedir por mí, sino por una criaturita especial que está en mis brazos, que con sus delicadas manos me pone mi corazón pequeño.



De ante mano, te doy gracias porque esto tan hermoso que siento que no lo merezco.



No esperaba que me mandaras a mi vida a una persona tan grandiosa que alumbra cada mañana.



Tanto mi pareja y yo no sabemos como vivir este nuevo momento.



Patrono de lo justo y desamparados.



Acompaña a mi hermoso bebe en su vida y no permitas que la envidia de otra persona llegue afectar su vida, él no merece ningún tipo de maldad.



Amén.

