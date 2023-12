La poderosa oración a la Divina Providencia para agradecer por el techo y la comida

La Divina Providencia es un concepto religioso que pone las disposiciones de Dios que conducen a la sabiduría y amor a todas las criaturas del mundo, según el portal 'Desde la fe'.

¿Qué significa la Divina Providencia?

Para la iglesia católica, la Divina Providencia tiene el cuidado de todo, desde las cosas más pequeñas hasta los acontecimientos más grandes del mundo y la historia. Según el padre Sergio Román, de la Arquidiócesis Primada de México, la palabra proviene del latín y significa 'ver por'.

Un ejemplo de ellos es el de la protección de los padres para que a los hijos no les falte educación, salud, amor y comida. Así como Dios, que da todo lo que se necesite para que una persona viva tranquila, de acuerdo con el sitio mencionado anteriormente.

La Divina Providencia puede considerarse la voluntad divina de Dios, en sus representaciones como el padre, el hijo y el espíritu santo

La divina providencia es la voluntad de Dios. Foto: iStock

Esta es la oración de la Divina Providencia para agradecer por el techo y la comida

El portal 'Devoción Carólico' compartió el importante rezo para agradecer por tener un techo donde resguardarse y una comida todos los días en la mesa a la Divina Providencia. A continuación, el texto completo:

Confiad a lo más secreto de la Providencia Divina, las molestias que encontréis y creed firmemente que Dios os conducirá con dulzura, por lo que hace a vuestra vida y a vuestros asuntos.



Cuando nos falta toda humana asistencia, entonces debemos esperar más de la asistencia de Dios.



Ni aun por las cosas necesarias debemos inquietamos, ni confiar en ellas cuando las tenemos: cada uno debe dejar este cuidado a la divina Providencia.



En la oración hay un obstáculo que consiste en pensar que la Providencia de Dios no se ocupa de las cosas de este mundo.

Otra poderosa oración a la Divina Providencia

¿Qué me sucederá hoy, Dios mío? Lo ignoro. Lo único que sé es que nada me sucederá que no lo hayáis previsto, regulado y ordenado desde la eternidad.



¡Me basta esto, Dios mío, me basta esto! Adoro vuestros eternos e imperecederos designios; me someto a ellos con toda mi alma por amor vuestro. Lo quiero todo, lo acepto todo, quiero haceros de todo un sacrificio.



Uno este sacrificio al de Jesús, mi salvador y os pido en su nombre y por sus méritos infinitos, la paciencia en mis penas y una perfecta resignación en todo lo que os plazca que me suceda.



Amén.

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

