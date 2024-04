La planta que nunca debería tener en la habitación en la que duerme

de acuerdo con el Feng Shui, debe tener mucho cuidado con la especie que coloca en ciertos lugares. Hay una en especial, que debe mantener alejada de su habitación si quiere descansar mejor. Aunque tener plantas en el hogar es positivo, pues no solamente ayudan a crear un ambiente más armonioso y bello, sino que contribuyen a atraer las buenas energías,si quiere descansar mejor.

Tener plantas en casa le permitirá mejorar la calidad del aire y tener una sensación más natural. Sin embargo, hay algunas texturas, colores y formas que es mejor tener fuera de la habitación.

De acuerdo con el portal de interiorismo The Nature of Home, los cactus con púas tienen tantas espinas que pueden emitir energía negativa que altera el flujo energético en un espacio vital. Así, si se colocan en un lugar relacionado con el amor y el romance, afectará estos aspectos. Precisamente por ello es que no deben ir en el cuarto.

Asimismo, se deben evitar las espinas en la habitación porque pueden crear un desequilibrio en el espacio. La razón es que los cactus dan una sensación opuesta a la bienvenida, por lo que le quitan el sentido acogedor a una habitación.

Pero si disfruta de estas plantas no renuncie a ellas, simplemente colóquelas afuera de su casa, de esta manera alejará las energías negativas.

Los cactos con plantas poderosas en el Feng Shui, pero no deben ir en la habitación. Foto:iStock

Las plantas que sí puede tener en su habitación

los cactus no sean una opción para su habitación, pero Puede quepero las plantas sí pueden brindarle fuerza vital a sus espacios y equilibrar la energía. Así que si quiere tener este elemento en su cuarto, estas son las opciones que debería elegir.

Lo que debe procurar es que las plantas le den vida a un espacio. Para su habitación podría elegir, por ejemplo, la orquídea que encontrará en una amplia variedad de colores, tamaños y opciones para exhibir en su cuarto y simbolizar el amor y la perfección.

Una opción más es la planta de Jade, que atraerá la buena suerte debido a sus hojas gruesas que serán especialmente buenas para los negocios y la carrera profesional.